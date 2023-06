Coinbase, Bitcoin y Ethereum se reponen del “golpe” de la SEC

CFTC y SEC se lanzan a regular el mundo de los criptoactivos

La SEC (Securities and Exhange Commission organismo regulador de los mercados de valores en EEUU) inició dos demandas legales contra dos de las principales criptobolsas o intermediarios de criptoactivos (principalmente criptomonedas y tokens). Estas demandas se sumaran previamente a las realizadas por la CFTC (Commodity Futures and Trading Commission organismo regulado del mercado de futuros).

La demanda de la SEC contra Binance, mayor bróker de criptomonedas del mundo, se realizó el 9 de junio de 2023. La acusación es especialmente grave, se centraba en la desviación de dinero y en la falta de transparencia / manipulación en la formación de precios debido al conflicto de intereses (la empresa actúa como bróker y creador de mercado).

La demanda contra Coinbase se presentó el 10 de junio. La SEC señala que la empresa ha realizado servicios de intermediación (compensación y compra / venta de criptoactivos) sin haberse registrado como exige la ley. El organismo regulador señala que varios tokens ofrecidos en su plataforma ofrecen derechos económicos y que pueden tratarse como valores o acciones.

Gráfico diario de CFD sobre Coinbase con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 22/06/23

Coinbase, Bitcoin y Ethereum se han recuperado del “golpe” inicial

La reacción de los principales protagonistas del mundo de las criptoactivos a las noticias fue a la baja. Sin embargo, con el paso de los días, están recuperando terreno. En el caso de Coinbase, recupera más de 20 puntos porcentuales desde el mínimo alcanzado en 46,455 USD y comienza a tapar el hueco a la baja sufrido el 6 de junio.

Gráfico diario de CFD sobre Bitcoin con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 22/06/23

Bitcoin y Ethereum se han apoyado en las directrices alcistas de medio plazo y han recuperado posiciones con fuerza. Ambas criptomonedas cotizan por encima de la media móvil simple de 200 sesiones que continúa presentando pendiente positiva. El rebote es un poco más intenso en el Bitcoin (superior a los 15 puntos porcentuales) y supera la directriz bajista de corto / medio plazo que partía de máximos anuales.

Gráfico diario de CFD sobre Ethereum con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 22/06/23

El mercado podría estar interpretando que la regulación favorece a largo plazo

Parte del sector ha interpretado las demandas de los reguladores como un “ataque” a la industria. Sin embargo, una regulación que dote de mayor seguridad al mundo de los criptoactivos podría ser beneficiosa a medio / largo plazo pues la inversión en este tipo de activos es residual. Según una encuesta realizada por la CNMV (entre MAY22 y JUN22) el conocimiento del inversor español en criptomonedas es muy reducido y, de los que invierten, la mayoría lo hacen con menos de un 5% de su capital.

El objetivo de los organismos reguladores con estas demandas es (1) proteger al inversor y (2) dotar de mayor transparencia al mundo de los criptoactivos; un movimiento que parecía necesario después de la quiebra de FTX. Si el objetivo se cumple, se pueden establecer las bases para que el mercado se desarrolle a medio y largo plazo, alcanzando a un mayor número de participantes.

