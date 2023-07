Bolsas vuelven a resistencias. Apple, Amazon y NFP en EEUU deciden si rompemos

Las bolsas vuelven a probar los máximos anuales. El principal catalizador de las subidas ha sido la bajada en la dureza del discurso de los bancos centrales: Fed y BCE pasan a ser muy dependientes del dato, van a ir “meeting by meeting” o “reunión a reunión” y no se casan con mayores subidas de tipos en la próxima reuniones de septiembre. La postura encaja con sorpresas positivas en los datos de inflación y la desaceleración económica (sobre todo en Europa pues en EEUU el PIB adelantado del 2T23 ha sorprendido positivamente).

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 28/07/23

En la temporada de resultados empresariales, los porcentajes de sorpresas positivas en beneficios y ventas se encuentran en línea con las medias históricas. Mientras que, por el momento, en agregado y según estimaciones de Refinitiv I/B/E/S se espera contracción en beneficios y ventas. Para el Stoxx 600 se espera -8,1% en beneficios y -7,0% en ingresos (2T23 vs 2T22) con datos a 25 de JUL23. Para el S&P 500 se espera -6,8% en beneficios y -0,6% en ingresos en 2T23 respecto al 2T22 con datos a 27 de JUL23.

A nivel macro: encuestas empresariales y empleo en EEUU

El lunes datos clave en Europa, IPC y PIB. Para el IPC flash de JUL23 el consenso de Trading Economics (TE) espera una caída de la tasa subyacente (desde el +5,5% hasta el +5,4% interanual, ia) y de la general (desde el +5,5% hasta el +5,2% ia). Para el PIB del 2T23 se espera un moderado crecimiento del +0,2% trimestral respecto al +0,0% del dato anterior.

El martes encuestas empresariales del sector manufacturas de JUL23. PMI Caixin de China para el que el consenso espera caída hasta zona de contracción (desde 50,5 hasta 49 puntos). PMI de Europa para el que se espera 42,7 puntos, nivel más bajo desde la pandemia. ISM de EEUU para el que se espera un moderado repunte, desde 46 hasta 46,5 puntos.

El miércoles nada destacable.

El jueves el foco estará en las encuestas empresariales del sector servicios de JUL23. PMI Caixin de China para el que el consenso de Trading Economics espera una caída, desde 53,9 hasta 52 puntos. El PMI final de Europa se espera que modere desde 52 hasta 51,1 puntos. El ISM no manufacturero de EEUU podría bajar hasta 52 desde los 53,9 puntos actuales según TE. El BoE (Bank of England) toma decisión de tipos y se espera subida desde el +5,00 hasta el +5,25%.

El viernes, el dato estrella será el informe laboral de JUL23 de EEUU. El consenso de TE espera una creación de empleo NFP de 184.000 puestos de trabajo, una tasa de desempleo en el +3,6% y un crecimiento de los ingresos laborales del +0,3% mensual.

Amazon y Apple publican el jueves 3 de agosto

Las últimas megacorporaciones en publicar son Amazon y Apple, y que ponderan cerca del 18% dentro del índice Nasdaq 100. El índice se ha desplazado en rango en las últimas sesiones dejando un techo en el máximo anual, 15.931, y un suelo en 15.281, anterior resistencia y actual soporte. Por debajo de 15.072 puntos se confirmaría ruptura de dinámica alcista de corto plazo. Mientras tanto, la tendencia continúa siendo alcista.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 28/07/23

El martes publican Merck (MRK), Pfizer (PFE), Caterpillar (CAT) y BP. A cierre de mercado lo harán Advanced Micro Devices (AMD) y Starbucks.

El miércoles publicarán QUALCOMM (QCOM), Shopify (SHOP) y PayPal (PYPL) a cierre de mercado.

El jueves rinden cuentas Alibaba (BABA), Toyota (TM ), ConocoPhillips (COP). A cierre de mercado lo harán Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Amgen (AMGN), Booking (BKNG) y Gilead Sciences (GILD).

El viernes presentan Berkshire Hathaway (BRK.A / BRK.B) y Sony (SONY).

El miércoles presentan resultados Coca-Cola (KO), Thermo Fisher Scientific (TMO), Union Pacific (UNP), Boeing (BA), AT&T(T) y Automatic Data Processing (ADP). A cierre publica Meta Platforms (META).

El jueves rinden cuentas Mastercard (MA), AbbVie (ABBV), McDonald’s (MCD), Linde (LIN), Comcast (CMCSA), TotalEnergies (TTE), Honeywell (HON), S&P Global (SPGI) y Bristol-Myers (BMY). A cierre de sesión publican Amazon (AMZN), T-Mobile (TMUS) e Intel (INTC).

El viernes publican Exxon Mobil (XOM), Procter & Gamble (PG), Chevron (CVX), Astrazeneca (AZN) y Sanofi (SNY).

En España destacan las siguientes empresas: Melià Hotels y Prosegur (lunes), FCC (miércoles) y Faes Farma (viernes).

El Ibex 35 es de los índices europeos con mayor momento positivo a corto plazo y comienza a consolidar por encima de máximos gracias a las sorpresas positivas en el sector bancos. El siguiente nivel de resistencia se encuentra en 10.102 que fueron máximos de FEB20 previos a la COVID 19.

Gráfico diario de CFD España 35 sobre Ibex 35 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 28/07/23

