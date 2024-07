Bolsas Europa: la tensión sigue focalizada en Francia

La semana comienza con dudas en el mercado. Los resultados de la segunda vuelta en las elecciones francesas dejan un resultado sin mayorías absolutas y polarizado. No existe mayoría sólida, la asamblea está dividida y la sociedad esta polarizada. Los acuerdos para avanzar en el proceso de consolidación fiscal podrían ser más difíciles y las obligaciones a 10 años francesas, OAT, repuntan 5 puntos básicos hasta el 3,25%.

El Francia 40 comienza la semana con ligeras caídas y se sitúa a la altura de la media móvil simple de 200 sesiones sobre la que ha estado oscilando en las últimas tres semanas. El rango que nos ha dejado el precio es claro. Por la parte inferior, el mínimo de junio situado en 7.463 puntos. Por la parte superior, el máximo de la semana pasada establecido en 7.742 puntos. Los rangos de variación en el índice continúan siendo superior a los 100 puntos que podrían calificarse de elevados y que reflejarían la incertidumbre actual.

Francia 40 en gráfico diario con oscilar MACD extraído de Next Generation a 08/07/24

Euro 50 y Alemania 40 los índices más fuertes

El Euro 50 y el Alemania 40 también comienzan semana con caídas. Sin embargo, las caídas son de bastante menor intensidad y conservan el fondo alcista: cotizan lejos de las medias móviles simples de 200 sesiones que continúan presentando una clara pendiente positiva. Por otro lado, las volatilidades en estos índices son notablemente más bajas, señalando que la incertidumbre continúa focalizada en el mercado francés y que no se ha extendido al resto.

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 08/07/24

A la vez, a corto plazo, en las últimas dos semanas han conseguido construir una estructura alcista que ha favorecido que el oscilador MACD se gire al alza desde niveles neutrales. La superación del máximo de la semana pasada en estos índices, 5.020 puntos para Euro 50 y 18.644 puntos para Alemania 40, confirmaría el giro al alza del MACD y quedarían sin resistencia hasta la zona de máximos anuales.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 08/07/24

En el caso del España 35, la situación se encuentra a mitad de camino entre el índice más débil, el Francia 40, y los más fuertes, Euro 50 y Alemania 40. Por un lado, el fondo es alcista, la estructura de máximos y mínimos significativos es creciente y cotiza por encima de una media de 200 sesiones con clara pendiente positiva. Sin embargo, a corto plazo, el MACD no termina por girarse al alza y el precio no consigue construir una estructura alcista.

España 35 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 08/07/24

En este contexto, la ruptura del rango de las últimas tres semanas podría decantar la balanza. Por un lado, una pérdida del mínimo establecido en 10.836 puntos podría abrir el camino hacia una corrección más acusada y dejaría al precio sin apoyo claro hasta el mínimo de abril, 10.497 puntos, y la media de 200 sesiones. Sin embargo, si el precio consigue romper la resistencia establecida en 11.206 puntos, no habría resistencia clara hasta el máximo anual establecido en 11.454 puntos.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.