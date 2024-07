Bolsas Europa en soportes con la temporada de resultados en punto álgido

El Euro 50 comienza la semana con moderadas alzas y cerca del mínimo de abril situado en 4.812 puntos que es base de un movimiento en rango de unos 4 meses. La consolidación de medio plazo se produce dentro de un fondo alcista que se puede identificar con un canal alcista en el gráfico y por una media móvil simple de 200 sesiones con pendiente positiva.

El precio ha purgado excesos en forma de lateral y ahora, con la temporada de resultados empresariales del 2T24, los índices tienen un catalizador para recuperar momento positivo a favor de la tendencia alcista de fondo o consolidar con mayor intensidad y poner a prueba niveles como la media de 200 sesiones o la banda inferior de canal alcista.

Dentro de los grandes bluechips europeos publicarán: SAP (lunes a cierre de mercado); LVMH (martes); Iberdrola, Banco de Santander y BNP (miércoles); y Hermès, TotalEnergies, Unilever, Sanofi, Chritian Dior, Enel y EssilorLuxottica (jueves).

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 22/07/24

El comportamiento en rango se ha extendido al resto de grandes índices europeos, aunque con algunos matices. En el Alemania 40, el precio se encuentra un poco alejado de soportes: el primero se encuentra en el mínimo de junio situado en 17.886 puntos y el siguiente estaría en el mínimo de abril establecido en 17.403 puntos y que podría considerarse como aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 22/07/24

El índice con una situación técnica más delicada continúa siendo el Francia 40. El índice se ha agarrado a la media móvil simple de 200 sesiones y se ha dedicado a oscilar dentro de un rango claro con suelo en 7.463 y techo en 7.744 puntos. La volatilidad continúa siendo elevada, aunque comienza a replegarse, y las mayores compañías del índice publican esta semana. Entre ellas están las empresas de lujo LVMH y Hermès que se han visto afectadas por la desaceleración en China. En este sentido, señalar que esta mañana el PBoC ha bajado los tipos de interés de los préstamos a 1 y 5 años intentando reactivar la economía.

Francia 40 en gráfico diario con ATR (14) extraído de Next Generation a 22/07/24

El España 35 es la excepción dentro de los grandes índices, en el sentido de que experimenta un mejor comportamiento relativo y consigue que el oscilador MACD se mantenga por encima de su señal. El rango de corto plazo se encuentra comprendido entre 11.007 y 11.265 puntos y su ruptura podría aproximar al precio a las bandas laterales de medio plazo y niveles técnicos más importantes, los 10.836 y 11.454 puntos.

España 35 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 22/07/24

La ruptura de este rango de corto plazo podría ser propiciada por los resultados empresariales. El día clave será el miércoles 24 de julio pues se concentran la publicación de grandes empresas del Ibex 35: Iberdrola, Banco de Santander, Endesa y Repsol.

Otro punto a señalar es que hoy comienza Puig a cotizar dentro del Ibex 35 con una subida del 1,35%.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.