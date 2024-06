Bolsas aguantan tendencia alcista: los OjOs en los mínimos de la semana pasada

Las bolsas continúan aguantando el tipo. El amago de corrección experimentado la semana pasada se salvó con una fuerte recuperación el último día de la semana en EEUU que se ha extendido al comienzo de esta semana.

De esta manera, podríamos decir que nos hemos quedado en tablas y que los índices han dejado niveles importantes a vigilar.

Por la parte superior, los máximos anuales continúan siendo las principales referencias a vigilar. En el caso del US NDAQ 100 hablamos de los 18.950 puntos y para el US SPX 500 hablamos de los 5.350 puntos. En Europa, para el Euro 50, el máximo anual se encuentra en 5.121 y para el Alemania 40 en 18.924 puntos.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 03/06/24

La ruptura de estos máximos dependerá de las referencias macro de esta semana. Lo más importante será: el ISM de manufacturas (lunes a las 16:00h), las JOLTS (martes a las 16:00h), el ISM de servicios de EEUU (miércoles a las 16:00h), la decisión de tipos de interés BCE (jueves 14:15h) y el informe laboral de EEUU (viernes a las 14:30h). Si la combinación es una macro débil, pero no desastrosa, que ayude a bajar tipos de interés, los índices podrían intentar romper resistencias.

España 35 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 03/06/24

La excepción podríamos encontrarla en el España 35 que, en la sesión de hoy, podría estar adelantándose a la ruptura de máximos anuales. En este caso, los resultados de Inditex que se publicarán el miércoles y que pondera más de un 15% en el índice podrían resultar más importantes que la agenda macro y de bancos centrales.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 03/06/24

Por la parte inferior, los mínimos establecidos la semana pasada son los niveles de soporte de corto plazo. Para el US NDAQ 100 hablamos de los 18.188 puntos y para el US SPX 500 de los 5.919 puntos. En Europa estos mínimos son los 11.107 en España 35, 18.382 puntos en Alemania 40 y los 4.940 puntos en el Euro 50.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 03/06/24

Por debajo de estos mínimos, los índices recuperarían momento negativo a corto plazo y las señales de giro a la baja activadas por el oscilador MACD ganarían cuerpo. Lo que peor sentaría a las bolsas a nivel macro son unos datos de actividad débiles (empleo y encuestas empresariales en EEUU) con unos indicadores de precios que sugieran que la inflación se está enquistando y que impiden que los bancos centrales se comprometan a una senda de bajada de tipos.



