BCE es evento de alto impacto: escenarios y posible impacto en Bund, EUR/USD y bolsas

BCE: el consenso espera pausa en el 4,25%

La reunión del BCE es la cita clave de la semana. A las 14:15 horas anuncia decisión de tipos de interés. El consenso de mercado recopilado por Thomson Reuters espera que el BCE mantenga los tipos sin cambios en el 4,25%. Estaríamos ante la primera pausa después de nueve subidas consecutivas desde que en JUL22 el BCE decidiese acabar con la política de tipos cero.

Un movimiento que encaja con las decisiones de política monetaria de otros bancos centrales. La semana pasada, el Banco Central de Australia (Reserve Bank of Australia o RBA) dejó los tipos de interés sin cambios en el 4,1% señalando que la inflación sigue elevada y que hará lo que sea necesario para devolverla a objetivo. El Banco de Canadá también copió el movimiento, pausó en el 5,00% los tipos de interés, y señaló futuras subidas si fuera necesario.

La posibilidad de una subida hasta el 4,50% está encima de la mesa

Existen declaraciones recientes a favor de una continuidad en las subidas. Robert Holzmann gobernador del Banco Nacional de Austria señaló que no encontraba razones para pausar la subida de tipos de interés. Dentro del ala agresiva o partidaria de mayores subidas encontramos a Joachim Nagel (Bundesbank alemán), Isabel Schnabel (miembro del Comité ejecutivo del BCE), Pierre Wunsch (Banco Central de Bélgica) y Klass Knot (Nederlandsche Bank holandés).

Pausa justificada por el delicado momento económico pero no por los niveles de inflación

El BCE también publicará las proyecciones económicas de septiembre y su senda podría otorgar visibilidad a la política monetaria. Las últimas proyecciones realizadas en junio eran las siguientes para los datos de PIB: 2023 (+0,9%), 2024 (+1,5%) y 2025 (+1,6%). Los datos de inflación esperados eran los siguientes: 2023 (+5,4%), 2024 (+3,0%) y 2025 (+2,2%).

Unas proyecciones económicas que podrían revisarse a la baja en PIB y levemente al alza en inflación según las publicadas recientemente por la Comisión Europea. En las proyecciones de verano ha bajado las estimaciones de PIB para 2023 y 2024 (tres décimas en ambos casos hasta el +0,8 y 1,3% respectivamente). Para la inflación, espera un +5,6% para 2023 y un +2,9% en 2024.

En cualquier caso, la incertidumbre en torno a ambas previsiones, crecimiento e inflación, volverá a repuntar debido a la reciente escalada en los precios del petróleo

El tono de Christine Lagarde será la clave para los mercados

De cara a lo que queda de año, quedan dos reuniones más del BCE, el 26 de octubre y el 14 de diciembre. En este sentido, la última encuesta a economistas publicada por Reuters señala que 39 de 69 no esperan una subida de tipos de interés en septiembre y que, de cara a las dos próximas reuniones, la probabilidad de una nueva subida está al 50%.

En este contexto, el tono de Christine Lagarde en la rueda de prensa a las 14:45h volverá a ser determinante.

Si se muestra beligerante contra la inflación, pese al deterioro económico, el mercado podría comenzar a descontar con mayor intensidad mayores subidas de tipos antes de que acabe el año. En este caso, los tipos de interés podrían repuntar al igual que el euro y las bolsas podrían verse penalizadas.

Si, por el contrario, la gobernadora del BCE se muestra más sensible a la situación económica y no carga el peso en la inflación, la pausa sonaría a posible bajada. En este caso, tipos de interés y euro podrían bajar de forma simultánea, y las bolsas sentir cierto alivio.

Euro Bund pegado a soportes clave

Euro Bund se encuentra próximo al mínimo anual y soporte clave de mercado establecido en 130,346. Una consolidación por debajo de este nivel incorporaría mayor momento negativo a la cotización y podría acelerar la tendencia bajista de fondo. En caso de ruptura, el siguiente nivel de soporte se encontraría en 126,53 que son niveles de 2011 y que equivalen a una rentabilidad del 2,95%. Por otro lado, una superación de la resistencia de corto plazo situada en 132,035 señalaría que podríamos asistir a un rebote.

Euro Bund en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 13/09/23

EUR/USD dinámica bajista a corto / medio plazo

EUR/USD ha construido una estructura bajista a corto / medio plazo después de marcar un máximo anual en 1,1275. La directriz alcista que acompaña el movimiento cotiza en torno a 1,0832 que es aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones. Por debajo, el soporte a vigilar es la zona comprendida entre el mínimo reciente, 1,0686, y el mínimo de MAY23 establecido en 1,0635.

EUR/USD en gráfico diario con oscilador estocástico extraído de la plataforma Next Generation a 13/09/23

Alemania 40 en la franja inferior del rango lateral de los últimos 6 meses

Alemania 40 se dedica oscilar en las últimas semanas. El movimiento tiene una clara zona de soporte que encuentra comprendida entre 15.454 que es mínimo de rango lateral de los últimos seis meses y aproximación de la media de 200 sesiones. Un nivel clave que, en caso de pérdida, dañaría la estructura alcista de fondo. Por la parte superior hay resistencias intermedias en 15.718 y 16.045 puntos. Por encima de estos niveles, el índice podría volver a intentar probar zona de máximos anuales y parte alta del lateral de los últimos seis meses.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 13/09/23



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.