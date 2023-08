Batería de datos macro para cerrar la semana: bolsas y bonos continúan en modo rebote

Batería de datos macro el viernes que marcarán el cierre semanal y decidirán si los bonos y la bolsa afianzan el rebote de las últimas sesiones. Por orden en la agenda:

PMI de manufacturas Caixin de China de AGO23 antes de la apertura de la sesión europea. La economía china está mostrando signos de debilidad por crisis inmobiliaria: la promotora Country Garden anunció que perdió 48.932M de yuanes (más de 6.000M de EUR) en el primer semestre del año. En este contexto de dudas, la última lectura del PMI de manufacturas de JUL23 quedó en 49,2 puntos: nivel más bajo en últimos seis meses y en zona de contracción. El consenso de Thomson Reuters espera un ligero repunte hasta 49,3 puntos en el mes de AGO23.

El mercado continúa esperando anuncios de políticas económicas expansivas, tanto monetarias como fiscales, que permitan reactivar la economía. La bolsa china, Hong Kong 50, es uno de los índices bursátiles con peor comportamiento relativo en lo que va de año y el yuan se ha depreciado con intensidad, EUR/CNH y USD/CNH, alcanzan niveles no vistos desde finales de 2022.

USD/CNH en gráfico semanal con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 31/08/23

PMI de manufacturas de Europa de AGO23 dato final a las 11:00h. El dato preliminar o flash PMI se sitúo en 42,7 puntos y para el dato final se espera un leve repunte hasta +43,7 puntos. El sector manufacturero va a cumplir un año completo en zona de contracción y las lecturas actuales son las más bajas registradas durante la pandemia. La debilidad económica se agudizado en el comienzo del 3T23 y la probabilidad de recesión en Europa aumenta.

Alemania 40 y Euro 50 se resisten a abandonar la tendencia alcista de fondo y llevan varias sesiones intentando rebotar desde la base del rango lateral desarrollado en los últimos meses y que es aproximación de la media de 200 sesiones.

Informe laboral de EEUU de AGO23 a las 14:30h. La fortaleza del empleo es una de las variables que ha apoyado la economía y el consumo en un contexto de fuertes subidas de tipos de interés. Sin embargo, la buena salud del mercado laboral se traslada a un incremento en los ingresos laborales que dificulta que la inflación disminuya de forma considerable. El consenso de Thomson Reuters espera una creación de 170.000 puestos de trabajo (NFP) que la tasa de desempleo permanezca en el +3,5% y que los ingresos por hora avancen un +0,3% mensual y un +4,4% en términos interanuales.

US T-Note 10 YR intenta rebotar a corto plazo desde zona de mínimos anuales que son soporte clave de mercado. El recuperación de los bonos en precio (bajada de tipos de interés) durante esta semana ha coincidido con una sorpresa negativa en el dato de creación de empleo ADP y en el número de vacantes de empleo JOLTs.

ISM de manufacturas de EEUU de AGO23 a las 16:00h. El consenso espera que un leve repunte desde los 46,4 hasta los 47,0 puntos. El sector manufacturero de EEUU lleva todo el año por debajo de los 50,0 puntos o en zona de contracción. Para los principales componentes de la encuesta también se esperan niveles bajos: empleo en 44,4 puntos, nuevos pedidos en 47,3 puntos y precios en 42,6 puntos.

El índice tecnológico US NDAQ 100 más desvinculado del sector manufacturero ha desarrollado una vertical tendencia alcista en los últimos meses. Sin embargo el US 30 más relacionado con el sector industrial ha desarrollado una tendencia alcista más escalonada, es decir, con más dientes de sierra y experimenta un peor comportamiento relativo.



