Batería de bancos centrales: China, Suiza y UK deciden tipos de interés

Mañana jueves, batería de bancos centrales. El Banco Popular de China (PBoC) a las 03:15h, el Banco Nacional de Suiza (SNB) a las 09:30h y el Banco de Inglaterra (BoE) a las 13:00h deciden tipos de interés.

El consenso de mercado según Trading Economics es que todos ellos mantengan sin cambios los tipos de interés. Sin embargo, la decisión no está clara y la posibilidad de una bajada “sorpresa” no es una opción desdeñable.

Banco Popular de China decide los tipos de interés preferenciales a 1 y 5 años (03:15h)

La economía China muestra signos de reactivación: las encuestas empresariales Caixin se afianzan por encima de 50 puntos (tanto manufacturas como servicios), la producción industrial avanza y el superávit de la balanza de pagos mejora. Sin embargo, el ajuste del sector inmobiliario parece no haber finalizado (la caída de los precios de la vivienda se acelera) y la demanda interna está débil provocando que la inflación se encuentre en niveles bajos (+0,3% interanual en MAY24).

El PBoC sigue teniendo margen para bajar los tipos de interés e impulsar la economía, ayudando a la bolsa a recuperar momento positivo y afianzar la estructura alcista que parte de mínimos anuales. Sin embargo, el PBoC se mantiene firme y mantuvo el lunes estable el tipo de financiación a 1 año para las instituciones financieras, en el 2,50%. Esta decisión hace pensar al mercado que tampoco habrá cambios en los tipos preferenciales a 1 y 5 años: el consenso espera estabilidad en el 3,45% y 3,95% respectivamente.

Hong Kong 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 18/06/24

Banco Nacional de Suiza decide tipo de intervención (09:30h)

El consenso de mercado espera que el SNB deje sin cambios el tipo de intervención en el 1,50%. Aunque los niveles son bajos, el banco central tiene margen para bajar tipos de interés pues el último dato de IPC se sitúo en el 1,4% y encadenó 11 meses consecutivos por debajo del 2,0%. A la vez, la economía crece a un ritmo débil y las encuestas sugieren que continúa débil.

La fortaleza del CHF podría ser una de las causas de la debilidad económica y hacer que, en el caso de que el SNB mantenga tipos, plantear una futura bajada en las próximas decisiones.

EUR/CHF en gráfico diario con ATR (5) extraído de la plataforma Next Generation a 18/06/24

Banco de Inglaterra decide tipos de interés (13:00h)

Antes de que el jueves se publique la decisión de tipos de interés, la Oficina Nacional de Estadística publicará el miércoles el dato de IPC (08:00h) de MAY24. El consenso espera que la tasa general retrocederá desde el 2,3% hasta el 2,0% y la tasa subyacente desde el 3,9% hasta el 3,5%.

Si se cumplen las expectativas, la dinámica a la baja de IPC continuaría y se alcanzarían los niveles más bajos de IPC desde octubre y julio de 2021 que conceden margen al BoE para plantearse su primera bajada de tipos. En la última reunión votaron a favor de una bajada de 25 puntos básicos, hasta el 5,00%, 2 de los 9 miembros del Consejo de Gobierno.

Sin embargo, el mercado, espera que el BoE mantenga los tipos de interés estables, en el 5,25%. Una decisión que podría estar condicionada por el adelanto electoral al 4 de julio y que podría interpretarse como un intento de no influir en la decisión de voto. Si este es el caso, el BoE podría utilizar un tono más neutral o suave y establecer una guía donde se plantee una bajada próxima: la siguiente reunión tendrá lugar el 1 de agosto.

La GBP podría depreciarse si el mercado interpreta la decisión como dovish o suave. Una circunstancia que podría aliviar algo la economía del Reino Unido que podría estar viéndose penalizada por la fortaleza de su divisa.

EUR/GBP en gráfico semanal con ROC (12) extraído de la plataforma Next Generation a 18/06/24



