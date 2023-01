Banco Santander: beneficios récord, fuerte salud financiera y alcista

Banco Santander podría presentar beneficios de récord con una fuerte salud financiera

Banco Santander publica resultados el jueves 02 de febrero ( la semana que viene) y cerrará la temporada para los bancos españoles junto con BBVA (01 de febrero) y CaixaBank (03 de febrero.

El gran driver de la mejora en los resultados de los bancos está siendo la mejora del margen de intereses gracias a (1) la fuerte subida de tipos de interés, algo más de un 1,5% en el último trimestre del año pasado, y (2) la ausencia de una guerra por la captación de pasivo o depósitos.

La entidad podría continuar registrando beneficios récord, en los nueve primeros meses del año alcanzó los 7.316 Millones de euros, a un paso de los 7.558M de euros alcanzados en todo 2021. El ciclo económico continúa aguantando y permite mantener la morosidad bajo control sin que el volumen de crédito se vea afectado. Todo ello permite que la entidad mantenga una fuerte salud financiera según la calificación cuantitativa de MorningStar (la información fundamental de Morningstar es ofrecida gratuitamente en nuestra plataforma Next Generation).

En este contexto, y con la fuerte revalorización acumulada de la acción, el guidance o previsión a futuro de la compañía será en lo que se fije el mercado. Lo normal, sería calmar los ánimos; reconocer la excepcionalidad de la fuerte subida de tipos de interés y protegerse frente a la desaceleración económica.

Tabla de valoración de Banco Santander realizada por Morningstar y extraída de Plataforma Next Generation / Pulsa para ampliar

La acción está barata y cotiza con descuento

La acción de Banco Santander a precios de cierre del 24 de enero, según la ficha de Morningstar, presenta un Precio / Valor Justo (Price / Fair Value) de 0,70x, es decir que cotiza con un descuento que ronda los treinta puntos porcentuales; entre lo más altos de la última década. Otros múltiplos de valoración Precio / Valor contable (Price / Book) de 0,57x y Precio / Beneficios (Price / Earnings) de 5,79x también apuntan a niveles de valoración bastante atractivos si atendemos a la media de los últimos años.

Banco Santander presenta tendencia alcista aunque acumula sobrecompra

El CFD sobre la acción de Banco Santander ha construido una estructura de máximos / mínimos crecientes a lo largo de los últimos trimestres que permite trazar una directriz alcista de medio plazo. La aproximación de esta directriz y soporte se sitúa en 2,8620 EUR. Por la parte superior no existe resistencia significativa hasta la zona de resistencia comprendida entre los máximos de 2021 y 2022; 3,5085 y 3,4815 respectivamente.

Dentro de este fondo alcista, a más corto plazo, el oscilador MACD (12,26,9) muestra niveles de sobrecompra y se podría buscar una posible corrección para incorporarse al fondo alcista. En este sentido, el primer nivel de soporte se sitúa en 3,0028 euros por acción.

Gráfico de CFD sobre Banco Santander con MACD (12,26,9) / Pulsa para ampliar

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 27/01/23

Le invitamos a apuntarse a nuestro próximo seminarios gratuito online en 2023:



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.