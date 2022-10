Tesla presentará sus resultados del tercer trimestre tras el cierre de los mercados estadounidenses el miércoles 20 de octubre. El fabricante de vehículos eléctricos no alcanzó la estimación de entregas, pero sí una cifra récord en el tercer trimestre. Con las expectativas de que el crecimiento de sus ingresos se ralentice aún más, las acciones de Tesla se encuentran en un nivel de soporte técnico clave tras una caída del 28% desde el split 3 por 1 a finales de agosto. A largo plazo, las perspectivas de demanda de Tesla pueden convertirse en una preocupación para los inversores. Por ello, las perspectivas de crecimiento de la empresa serán un punto clave en su próximo informe de resultados.

Una cifra récord de entregas, pero una caída del margen de beneficios

Tras una débil cifra de producción en el segundo trimestre debido al cierre de Shanghái por confinamiento, Tesla entregó 343.830 vehículos eléctricos en el tercer trimestre, menos de los 358.000 estimados, pero aun así alcanzó una cifra récord de entregas en el trimestre. La empresa entregó 83.135 vehículos eléctricos en septiembre en China, lo que supone un aumento del 8% respecto a agosto, gracias a la mejora de la producción en la fábrica de Shanghái. La cifra total de entregas se sitúa ahora por encima de las 900.000, lo que facilita que se supere la marca del millón en 2022.

Tesla atribuyó el incumplimiento de las expectativas de entrega del tercer trimestre a los problemas de la cadena de suministro y de los envíos. La estimación media para el BPA (Beneficio por acción) de Tesla es de alrededor de 1 dólar en el tercer trimestre o un crecimiento del 61% respecto al mismo periodo de 2021, pero una desaceleración respecto al crecimiento del 148% en 2020. El aumento de los costes en las materias primas y la logística son las principales áreas que han perjudicado su margen de beneficios. Sin embargo, la subida de precios puede haber compensado parte de los incrementos de costes. La estimación de ingresos es de unos 22.000 millones de dólares para el tercer trimestre, lo que supone un crecimiento interanual del 59%, superior al del año anterior, que fue del 57% en el mismo periodo. En general, se espera que la empresa mantenga su fuerte crecimiento en el tercer trimestre, pero con un descenso de su margen de beneficios.

Las perspectivas de la demanda pueden ser preocupantes

Algunos analistas sospechan que el fracaso de su cifra de entregas en el tercer trimestre puede sugerir un debilitamiento de las perspectivas de la demanda en medio de los vientos en contra de la macroeconomía, especialmente por la drástica desaceleración del crecimiento económico chino. Aunque se ha mejorado la capacidad de producción en su fábrica de Shanghái, la cifra de entregas, inferior a la prevista, puede suscitar la preocupación de que se esté ralentizando la demanda de los consumidores en China, uno de los mayores mercados de Tesla. Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos locales, como BYD, NIO y Xpeng, también podrían quitarle a Tesla parte de su cuota de mercado de los compradores chinos. Al mismo tiempo, la subida de los tipos de interés y los indicios de un aumento de la tasa de desempleo en Occidente pueden debilitar el poder adquisitivo de coches eléctricos de alta gama. De ahí que las orientaciones de la empresa para el cuarto trimestre sean clave para el comportamiento de sus acciones.

Análisis técnico

Las acciones de Tesla pueden encontrar un nuevo rebote desde el nivel de soporte clave de 203, como indica el RSI, que está en territorio de sobreventa, junto con un pico en el volumen de negociación. El objetivo potencial a corto plazo puede estar en torno a 252, en el retroceso de Fibonacci del 23,6%, y luego en 264, que fue el precio de cierre antes de la caída de precios cuando publicó la cifra de entregas del tercer trimestre que no se cumplió.

Por otro lado, una ruptura bajista del soporte clave de 203 podría llevar al precio de la acción a probar la resistencia de 180.

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real? Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading con una cuenta de demostración gratuita y sin riesgo. Abra una cuenta demo ahora Aquí podrá ver la horquilla, la garantía, la información si el producto también puede ser negociado en corto y el horario de negociación para nuestros más populares CFDs sobre acciones, como Nel Asa, Alphabet, Tesla y Amazon.

Región Comisión Garantía* Corto?** Horario de negociación España 0,06% (mínimo 5 EUR) 5:1 ✓ Todos los días de 09:00 a 17:30 USA 2 centavos por acción (mínimo USD 10 5:1 ✓ Todos los días de 15:30 a 22:00 Inglaterra 0,10% (mínimo 9 GBP) 5:1 ✓ TTodos los días de 09:00 a 17:30 Alemania EUR 5 5:1 ✓ Todos los días de 09:00 a 17:30

* La garantía o el apalancamiento amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.