Apple y Amazon intentan rebotar antes de resultados

En esta sesión, a cierre de mercado de EEUU, se publican los resultados de Apple y Amazon que entre las dos alcanzan una capitalización de 5,35 billones de USD. Las acciones intentan rebotar pero los múltiplos y las expectativas son exigentes.

Apple: recibe resultados intentando rebotar a corto plazo

El consenso de mercado espera un BPA de 1,35 USD (+7,14% vs 2T23) y unos ingresos de 84,45MM de USD (+3,23% vs 2T23). Unos ritmos de crecimiento no demasiados altos para los actuales múltiplos de valoración: la ratio PER es de 34,01x y la ratio Precio / Ventas de 8,95x según la ficha de MorningStar. Los múltiplos son los más altos desde 2020 y se han disparado desde que la empresa anunció un paquete integrado de IA en sus nuevos equipos en el WWDC 2024.

La corrección que comenzó en los 237,20 USD se ha frenado en 214,64 USD que es aproximación de directriz alcista de medio plazo. Los 214,64 USD pasan a convertirse en soporte de corto plazo y, en caso de pérdida, podrían dejar más recorrido al precio pues los niveles de sobrecompra continúan siendo abultados. Por el contrario, si el precio consigue afianzar el rebote que comenzó en 214,64 USD, la siguiente resistencia significativa se sitúa en el máximo histórico establecido en 237,20 USD.

Apple en gráfico diario con MACD gráfico extraído de Next Generation a 01/08/24

Amazon: intenta girarse al alza antes de publicar resultados

La acción lleva varias sesiones intentando estabilizarse dentro del rango comprendido entre 176,82 y 189,38 USD. Los resultados pueden ser decisivos para decantar la balanza. Si supera parte superior de rango se confirma giro al alza del oscilador MACD y el precio recupera momento positivo a corto plazo. Por el contrario, si se pierde el soporte sito en 176,82 podría quedar sin apoyo hasta la zona comprendida entre 165,78 y la MMS (200).

Respecto a los resultados, el consenso espera un 1,03 USD (+58,46% vs 2T23) y unas ventas de 148,68MM de USD (+10,62% vs 2T23). Los múltiplos de valoración actuales según la ficha de MorningStar son: PER de 51,17x y Precio / Ventas de 3,28x. Dentro de los “7 magníficos”, Amazon es la que obtiene una mejor calificación cuantitativa, tres estrellas sobre cinco, según MorningStar.

Amazon a cierre de sesión con MACD, extraído de Next Generation a 01/08/24



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.