Las acciones ‘meme’ son aquellas que se han hecho virales por foros como WallStreetBets en Reddit, que animaba a la gente a comprar acciones de GameStop y AMC Entertainment a principios de 2021. Con los resultados de AMC Entertainment a la vista el 8 de noviembre, a continuación, descubriremos si esta empresa puede ser una buena opción de inversión.

La empresa AMC Entertainment se dedica a gestionar cines en EEUU y Europa. Sus acciones llegaron a subir un 500% en dos días en mayo 2021 por foros como Reddit. Vamos a echarle un vistazo a los datos fundamentales.

Empezamos por la primera línea, ingresos (Revenue). Vemos los ingresos aumentar en casi todos los periodos excepto entre 2013 - 2014, y 2019 - 2020. La caída significativa en este último periodo se debe casi con certeza a la pandemia. Desde el 2011 hasta el 2019, la tasa de crecimiento compuesta anual es del 10,64%. El margen operativo que mide el porcentaje de ingresos que la empresa convierte en beneficios antes de impuestos e intereses se mantiene relativamente estable alrededor del 6% de media entre los años 2012 y 2019. El beneficio neto oscila entre 364 millones en 2013 y -4.589 millones en 2020 como consecuencia de la pandemia. En resumidas cuentas, los ingresos y el resultado operativo han tenido una tendencia al alza durante los últimos años excluyendo el año 2020.

Ahora veamos cómo estimamos los flujos de caja para descontarlos y así saber si las acciones están sobrevaloradas o infravaloradas con respecto a su valor intrínseco. Para ello, primero hemos de estimar el crecimiento de los ingresos de aquí a cinco años. Nosotros vamos a asumir siguiendo la evolución histórica de su tasa de crecimiento compuesta anual que los ingresos crecerán un 10% anual todos los años hasta 2025. También asumiremos que el margen operativo se mantendrá en un 6% hasta ese mismo año. Esto significa que en 2025 esta empresa tendrá un resultado operativo de 529 millones de dólares. Ahora hemos de elegir una tasa de descuento para descontar estos flujos al valor presente. Según Alpha Spread el ‘WACC’, el coste del capital ponderado, para AMC se sitúa en 6,31%. Esto lo utilizaremos como tasa de descuento. Además de descontar los flujos futuros, hemos de calcular un valor terminal para esta empresa. El valor terminal es el flujo de caja esperado más allá del horizonte estimado (en este caso cinco años), es decir los flujos que tendrá la empresa indefinidamente. Aquí asumimos que estos flujos crecerán a un 2% anual. Si calculamos el valor presente de estos flujos y le sumamos el valor terminal descontado al 6,31%, llegaremos a un valor intrínseco de AMC de 14.332 millones de dólares. Esto dividido entre en número total de acciones, 441 millones, llegamos a un resultado de 32 dólares por acción. Es decir, sus acciones cotizan con una prima del 23% por encima de su valor intrínseco. No es el resultado que esperábamos si estábamos interesados en comprar estas acciones.

En cuanto a lo técnico se refiere, lo primero que vemos es la subida del 500% en dos días que vimos en mayo. Ahora nos encontramos en una especie de triángulo simétrico. Es buena señal que estemos cotizando por encima de la media móvil de 50 semanas, indicando que la tendencia hasta ahora ha sido alcista. El RSI(10) nos está indicando que hemos perdido bastante fuerza en el precio, algo natural después de una subida tan pronunciada. Nos encontramos en un territorio neutral en 53,23% sin señales de sobre-compra ni sobre-venta. El ROC(2), un indicador de ‘momentum’ a muy corto plazo, nos está indicando que la fuerza del precio es todavía al alza ya que se encuentra en 0,0740 aunque por debajo de los máximos que marcó a finales de agosto.

En el gráfico diario lo primero que destaca es la consolidación que estamos viendo entre 43 y 35 que llevamos viendo desde finales de septiembre. El RSI(14) que se encuentra en 52,62%, no presenta ninguna señal de sobrecompra ni sobreventa. El ROC(2) está en positivo pero con pendiente negativa, indicando que el ‘momentum’ está cambiando a la baja. Otra cosa a tener en cuenta es la media móvil de 50 días que se encuentra por encima del precio ahora mismo indicando que la tendencia podría ser bajista.

En resumidas cuentas, podemos esperar a una ruptura de la consolidación mencionada o podemos posicionarnos en corto porque las acciones están sobrevaloradas respecto a su valor intrínseco.



