China supera expectativas en cuanto al PIB en el primer trimestre

Las ventas minoristas cayeron en China por los cierres

El Gas Natural continúa su subida

El USD/JPY continúa al alza

Las negociaciones entre Rusia y Ucrania están paradas ya que Ucrania no cederá ningún territorio

La economía China superó las expectativas de crecimiento del PIB en el primer trimestre del año aunque sus ventas minoristas cayeron a los mínimos de abril 2020 por los cierres de algunas ciudades debido al covid. El desafío más importante para Beijing ahora mismo son las nuevas normas restrictivas para frenar el covid, junto con el aumento de tensiones geopolíticas y el aumento del precio de las materias primas, endureciendo el trabajo de las autoridades chinas para estimular la economía mientras mantiene la estabilidad de los precios.

El Gas Natural continúa al alza, subiendo un 2,50% a esta hora debido a los riesgos de la guerra en Ucrania. Principalmente, el mercado está preocupado por un embargo por parte de la Unión Europea al gas ruso y el riesgo de algunas medidas restrictivas a su petróleo.

El yen japonés cayó frente al dólar americano después de que el gobernador del Banco de Japón Haruhiko Kuroda dijera que el estímulo continuado era necesario. Kuroda afirmó el lunes que mientras el yen tan débil podría afectar a los beneficios corporativos, era prematuro debatir sobre la terminación de los estímulos. El USD/JPY ha subido un 10% desde el 7 de marzo de este año.

El dólar americano continuó cerca de los máximos de hace dos años frente al euro gracias a comentarios de los miembros de la Fed. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo el jueves pasado que una subida de 50 puntos básicos era una “opción muy razonable”. Por otro lado la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, afirmó que los tipos de interés deben subir rápidamente.

La semana pasada el Banco Central Europeo confirmó su plan de terminar con el estímulo (PEPP) en el tercer trimestre, pero confirmó que no había ningún periodo de tiempo para empezar a subir los tipos de interés y que la política monetaria era flexible y podía cambiar en un instante.

