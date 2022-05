La semana pasada terminó con los principales índices en positivo. El DAX subió un 2,61% y el IBEX subió un 0,17%. Parece que los mercados se están estabilizando después de la volatilidad vista durante estas últimas dos semanas. Una razón por la cual hemos visto este rebote en los índices globales es por la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, que afirmó el 12 de mayo a Bloomberg que una subida de 75 puntos básicos no es un escenario que barajan. A esto añadía que la economía estadounidense estaba fuerte y podría soportar una política monetaria más restrictiva. El mercado teme que esta política monetaria cause una recesión en la economía más grande del mundo.

El precio del gas natural subió el jueves por el miedo de un corte del suministro del gas ruso, dada la gran dependencia europea de Rusia. Este activo ha subido con fuerza en los últimos meses por esta situación, pero técnicamente ya estamos viendo señales se agotamiento del precio. El precio parece que está formando un hombro-cabeza-hombro alrededor de estos niveles, una señal de que el máximo del año ya está fijado. Todo dependerá de si podemos superar el máximo del pasado 6 de mayo y continuar subiendo o si rompemos el nivel de los 6,40$ y volvemos a niveles de los 5$ con bastante rapidez.

Las principales criptomonedas subieron con fuerza el viernes después de caídas pronunciadas vistas la semana pasada. Se cree que estas caídas se deben a una política monetaria americana más restrictiva. Después de muchos años con una política monetaria laxa, los inversores están empezando a retirar dinero de los activos vistos como más arriesgados, las criptos. El Bitcoin ha perdido más del 55% de su valor desde los máximos vistos en noviembre 2021 y ahora cotiza ligeramente por encima del soporte clave de los 30.000$. Si pierde este soporte, no existe otro hasta los 20.000$. Una caída precipitada hasta ese nivel es posible.

El senado americano votó a favor de Jerome Powell por un segundo mandato a la cabeza de la Reserva Federal, encomendándole una tarea nada fácil. Este tiene que reducir la inflación y a su vez evitar una recesión de la economía. Esta es la principal razón por las caídas vistas en los índices estas últimas semanas.

El índice de volatilidad, el VIX, que mide la volatilidad implícita de las opciones ‘put’ del S&P 500, se sitúa alrededor de 30. Ha subido un 6% desde el 21 de abril, mirando el contrato de junio 2022. Con este índice es posible el trading a corto plazo o bien utilizarlo para cubrir posiciones de nuestra cartera de acciones. La estrategia clásica para el trading a corto plazo con este activo será vender en corto subidas pronunciadas esperando a que el precio revierta a la media, algo que éste activo suele hacer generalmente. Para cubrir cartera con el VIX, podemos comprar este índice ya que el precio aumenta cuando las acciones caen, en concreto las acciones americanas del S&P 500.

Otra estrategia de trading a corto plazo es la de operar con pares o ‘pairs’ de activos similares. Cogemos como ejemplo las acciones del Santander contra las acciones del BBVA. Ambos son bancos españoles, expuestos a riesgos similares. Estos dos títulos tienen actualmente un coeficiente de correlación del 85%. El ‘spread’ entre estas dos acciones está cerca de mínimos históricos, en 0,5640. El tamaño de la posición se puede establecer utilizando la ‘beta’ de cada acción, pero esto lo explicaremos en otro artículo.

