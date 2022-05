Actualidad de Mercados

Las bolsas caen en picado

El bono americano continúa a la baja

El Banco de Inglaterra sube tipos

El dólar americano en máximos

El jueves pasado el índice tecnológico Nasdaq cayó más de un 4% ante el miedo de que la Fed no podrá controlar la inflación por la amenaza de una recesión. El viernes supimos el dato de nóminas no agrícolas que salió en 428K mientras se esperaba 391K. Aunque salió mejor de lo esperado, las bolsas continuaban cotizando a la baja el viernes.

El precio del bono americano a 10 años continúa a la baja (subida de rentabilidad) por la subida de los tipos de interés que han comenzado un nuevo ciclo alcista. Se espera que este ciclo sea lo suficientemente agresivo como para controlar la inflación sin, por supuesto, meter a la economía americana en una recesión. Ahí la dificultad del puesto en el que se encuentra Powell.

Por otra parte, la libra esterlina cayó más de un 2% contra el dólar el pasado jueves a pesar de una subida de tipos por parte del Banco Central de Inglaterra (BOE). El mercado se centró principalmente en las previsiones de recesión para el 2023. El gobernador del BOE Andrew Bailey afirmó que la inflación se reducirá por la caída del poder de adquisición de los consumidores.

El dólar americano cotiza en máximos de hace 20 años. Los inversores consideran al dólar americano como un activo refugio en tiempo de crisis. Así, el par EUR/USD se está consolidando en mínimos no vistos desde 2017, alrededor de 1,0570. Es difícil ver un argumento al alza para el EUR/USD, ya que la Fed va muy por delante del Banco Central Europeo en cuanto al ciclo de subida de tipos. Técnicamente tampoco existe ningún argumento en este momento para posicionarse en largo a estos niveles. Nos gustaría ver el precio cotizar por encima de la media móvil de 10 días y ver que el BCE se empieza a preocupar más por la inflación. El instituto IFO alemán afirma que el BCE debe subir los tipos inmediatamente ante la amenaza de la inflación.

Alfredo Pardo – Sales Executive



