阿里24財年一季報能否支撐股價進一步上漲？

阿里巴巴（BABA）將於8月10日盤前公佈2024財年第一季度業績。彭博社預期阿里24財年Q1營收為2238億元，同比增長約9.7%。 EBITDA預期為448億元，同比增長91.5%。經調整後EPS預期為14.1元，同比增長77.9%。



在3月季度報告中，阿里巴巴交出了一份令市場驚訝的優秀答卷。 EBITA遠超市場預期，同比增長60%，達到253億元。



在收入表現來看，佔集團收入65%的中國商業部門在3月季度表現平平，同比下降3%，而3月季度為中國解封後重新開放的前三個月，並且涵蓋了春節期間的消費旺季。



然而，國際商務部門收入表現強勁，同比增長29%，高於市場預期。 EBITA利潤率從-18%縮窄至-13%。 Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz的綜合訂單量同比增長15%，前值為3%。



本地消費服務在3月季度同比增長17%，高於市場預期。主要源於疫情解封後的消費者需求改善，活躍用戶增加，其中訂單量同比增長超20%。



雲業務部門同比下降2%，低於市場預期，主要原因在於1月新冠大面積感染導致的交付延遲以及CDN的需求降低等。

阿里的全新時代

阿里巴巴在3月28日進行了公司歷史以來最大的重組計劃，將業務部門分拆到六家自營公司，併計劃在未來12至18個月將雲智能集團和物流部門上市。在分拆後的未來潛在增長預期下，阿里巴巴股價當日上漲近14%。



在2023年6月20日，張勇宣布將於今年9月10日卸任阿里董事會主席兼CEO職務，此後將專職擔任阿里雲智能集團董事長兼CEO。該決定是因為在阿里雲智能集團分拆後，正處於發展的關鍵期，需要全身心投入。



並且，對螞蟻集團的71.2億元的罰款也在7月初落地，這項處罰在經歷了三年後最終落地，其整改已達到監管部門要求。該消息也促使股價在7月7日上漲8%，並在隨後的一段時間里處於持續的上漲形態。



在上述的一系列事件可以看出，阿里巴巴正處於企業發展道路中的全新時代，但投資者仍將關注阿里是否能在中國經濟停滯的6月季度獲得增長的業績。尤其是在佔集團收入最大的中國商業部門的業績能否在國內需求普遍下降的6月季度經受住考驗。除此之外，國際商務部門的業績也值得期待，尤其是在海外消費支出在6月季度保持韌性的情況下，利潤率的虧損能否進一步縮窄。雲智能集團在分拆後的表現也值得關注，其是否能在6月季度恢復增長。

技術分析

從股價的走勢來看，阿里巴巴（BABA）自2022年3月以來整體處於底部的震盪走勢，但從指標上看，週線級別MACD指標形成金叉，並在0軸下方呈現連續的金叉背離。並且股價站上多周期均線之上。目前均線處於粘合狀態還未進行發散。投資者可關注股價是否能站上5週均線之上，若回撤支撐並出現企穩，股價或繼續向上運行至115美元附近。

阿里巴巴（BABA） —— 週線圖來源：CMC Markets（8月10日）



