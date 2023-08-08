澳元節節敗退，何時可進行抄底？

在8月1日澳洲聯儲將現金利率維持在4.1% 不變，使市場預期澳聯儲將加息25個基點至4.35%的預期落空後，澳元兌美元從0.67附近的位置迅速下跌，截至8月8日，澳元兌美元運行於0.654附近。

雖然澳聯儲的舉措讓市場感到意外，但澳聯儲主席在貨幣政策聲明中表示：“可能需要進一步收緊貨幣政策，以確保通脹在合理的時間內恢復到目標水平，但這將取決於數據和不斷變化的風險評估。”

澳大利亞經濟一直處在一個相對複雜的情況。 6 月份零售支出按實際價值計算有所回落，6 月份季度通脹數據弱於預期。但勞動力市場仍然強勁，失業率維持在3.5%，為去年10月以來的最低水平。

儘管澳大利亞經濟一直在放緩，但財政部和澳聯儲均預測今年的國內生產總值仍將保持正增長。並且，澳大利亞的官方利率仍然低於許多國家。例如，美國（5.25% - 5.5%）、加拿大（5%）、英國（5.25%）、歐元區（4.25%）、新西蘭（5.5%）。

維持現金利率不變的決定讓澳大利亞央行有更多時間來了解工資增長是否正在加速。澳大利亞統計局將於 8 月 15 日公佈第二季度工資價格指數。

商業景氣度持續回升，物價壓力上漲，或支持澳聯儲的後續加息措施。

從最新公佈的澳大利亞7月商業狀況來看，7 月NAB商業景氣指數錄得+10，連續三個月錄得增長，高於 +6 左右的長期平均水平。商業信心指數從上月的-1反彈至2，連續三個月反彈。

從構成上看，本月交易量 (+16)、盈利能力 (+10) 和就業 (+6) 均保持穩定。遠期訂單（+1 ）和產能利用率（+90 個基點至 84.5%）本月均略有改善。

按行業劃分，零售業狀況（+7）本月反彈，而建築業狀況（-6）有所緩解。採礦業和製造業狀況基本穩定。

物價壓力措施明顯加速。繼 2023 年 7 月 1 日澳大利亞最低工資和獎金大幅上漲後，勞動力成本環比增長 140 個基點，達到 3.7%，為 2022 年 7 月以來的最高水平。公司銷售價格環比增長 100 個基點，達到 +2.0% ，為 2022 年 11 月以來最快增速。零售價格環比上漲 120 個基點至 2.6%。 NAB 指出，有一些證據表明，7 月份企業調整工資的比例似乎有所增加。

鑑於持續回升的商業景氣度給物價帶來的上行壓力，不排除澳聯儲在年內仍存在進一步加息25個基點的空間。

澳元或在0.646 - 0.65附近獲得支撐

雖然澳元近期連續走弱，但從周線級別來看，澳元兌美元自今年2月以來整體處於0.65 – 0.69的震盪區間內。近期澳元的連續下跌一方面源於澳聯儲的暫停加息，使市場預期落空。另一方面源自於美國充滿韌性的經濟基本面支撐著美元，例如第二季度GDP和勞動力市場數據強勁。

然而，美元的反彈預計是不可維繫的，目前僅靠勞動力市場和核心CPI的韌性以及美聯儲官員的偏鴿言論支撐。但實際情形是，美國經濟上半年的表現與美聯儲官員鼓吹的強勁有明顯矛盾，例如：

1. 美國上半年實際用電量同比下降3%，而2020 – 2022年上半年用電量均錄得同比上漲。同時，在厄爾尼諾現像下，5-6月全球氣溫均比去年同期更熱，導致空調用電量提高，但美國的用電量反而出現下降，這只能解釋為美國經濟出現降溫。

美國上半年實際用電量同比下降3%，而2020 – 2022年上半年用電量均錄得同比上漲。同時，在厄爾尼諾現像下，5-6月全球氣溫均比去年同期更熱，導致空調用電量提高，但美國的用電量反而出現下降，這只能解釋為美國經濟出現降溫。 2. 進出口自今年1月以來持續呈現下降趨勢。

進出口自今年1月以來持續呈現下降趨勢。 3. 2023年上半年美國企業破產數量達2010年以來最高水平。

因此，預計在經濟逐漸疲軟的下半年，美聯儲的轉鴿預期預計將逐步升溫，這意味著澳元的貶值壓力將逐步放緩，投資者可以震盪區域低點0.646 – 0.65附近進行逢低看多的策略。