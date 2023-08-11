騰訊23財年二季報是否能助股價擺脫震盪？

騰訊將於8月16日披露2023財年第二季度和半年業績。彭博社預期第二季度營收為1520億元，同比增長約13.4%。非國際財務報告準則下，調整後淨利潤預期為368億元，同比增長約31%。調整後EPS預期為3.81元，同比增長約44.3%。

遊戲業務方面



在沒有更多新遊發布以及虛擬服裝發行減少和宏觀環境不穩定的第二季度，騰訊旗下的熱門手游《王者榮耀》和《和平精英》仍穩坐全球熱門移動遊戲收入的前三位，但其收入增速在同比和環比均出現下降的情形。其中季度增速放緩的主要原因虛擬服裝發行數量的減少，相比之下，23年春節期間推出大量的年限虛擬服裝刺激了收入的增長。高盛預計第二季度遊戲收入同比增長9%，國內第二季度遊戲同比增長4%。其推動收入增長的主要因素為國內超4億的月活躍用戶，以及老牌手游穩定的收入表現。



在海外市場方面，預計騰訊的國際遊戲部門將在第二季度保持相對彈性，這得益於騰訊深厚的渠道、在全球發行領域積累的專業知識以及建立的合作夥伴關係。 《和平精英》國際服在6月再次回到海外手游下載榜第一。並且《王者榮耀》國際版在東南亞和南美的發行預計將給營收帶來一定增速。高盛預計 2023 年第二季度海外遊戲收入同比增長 24%。

廣告業務方面



高盛預計23年第二季度廣告業務同比增長25%，雖然在第二季度國內宏觀經濟復甦步伐放緩，導致華爾街對騰訊在第二季度的廣告業務收入的預期下調。但在第二季度微信用戶參與度健康增長，時間支出同比增長9%，主要來源於視頻號用戶的幫助。除了傳統的效果廣告和電商廣告外，視頻號還可以通過廣告與企業微信的無縫集成，為線下商家提供多樣化的營銷場景。

金融科技和企業服務方面



隨著第二季度的支付業務受益於線下業務活動的增長，高盛預計金融科技收入在第二季度同比增長19%。在雲業務方面，相比於阿里和百度，騰訊發布to-c的生成式人工智能的應用程序相對較慢，並且企業雲支出普遍出現延遲，雲業務收入的複蘇預計將放緩。高盛預計第二季度雲業務服務收入同比增長6%。

展望



預計遊戲業務在第三季度將迎來明顯改善，首先是在7月推出的新遊《無畏先鋒》《命運方舟》將帶來營收的增長，《無畏先鋒》在上線後具有良好的開端，在網吧參與度中排名第一，遊戲直播平台參與度與老牌端遊《穿越火線》相似。並且老牌手游《王者榮耀》和《和平精英》在節假日期間將迎來活躍用戶的增長，並且《王者榮耀》在新版本的更新和限定虛擬服裝的返廠，預計將為營收帶來新的助力。

在金融科技和雲業務方面，隨著中國監管機構對騰訊財付通的29.9億人民幣的罰款落地，中國互聯網監管將圍繞常態化運行，將促進平台的健康發展。騰訊在6月19日推出了To-B的騰訊雲Maas服務解決方案後，目前已經與10+行業的頭部企業合作，開發了50+的行業應用解決方案。預計騰訊在關鍵垂直領域的優勢和MaaS的廣泛升級和運用，在第三、四季度迎來收入的增量機會。

技術分析



騰訊股價在去年10月觸底後迎來拉升，自2月以來持續盤整，目前可判斷為上行1浪後的2浪調整。隨著預計在下半年遊戲業務穩定增長和金融科技和雲業務收入的潛在增量下，預計股價將迎來向上突破。目前可關注下方年線支撐325附近的低吸機會。



騰訊控股（0700.HK） —— 日線圖

來源：CMC Markets（8月11日）



