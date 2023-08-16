亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.16

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黃金再度回到1900附近，2023年下半年又會如何演變？

在經歷了上半年通脹率大幅度下行之後，由於季節性的需求反彈以及產油國削減供應，導致國際油價在近期呈現上漲態勢，這引發了美國總體CPI在下半年或保持粘性，難以像上半年一樣加速下行。而市場預期美聯儲或在9月暫停或結束加息。意味著名義利率將處於峰值，而通脹的上行風險將引發實際利率可能出現向下的態勢，從而支撐金價出現一定程度的反彈。