亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.16

澳洲股市
今日澳洲指數全線下跌，S&P/ASX 200指數跌1.5%，報7195.2點； ASX All Ordinaries指數跌1.44%，報7411.8點；ASX Small Ordinaries指數跌1.13%，報2829.5點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：汽車配件公司 Bapcor Ltd（+5.45%），房地產公司 Mirvac Group（+5.26%）以及零售商Super Retail Group Ltd（4.14%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：建築公司 Fletcher Building Ltd（-5.15%）；礦產科技公司 Syrah Resources Ltd（-6.2%）以及網絡服務提供商Megaport Ltd（-5.72%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊有10個板塊下跌，信息技術、材料板塊跌幅居前，分別下跌2.93%和2.63%。
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別Pilbara Minerals Ltd (29.53M)，Mirvac Group (21.38M)，South32 Ltd (19.2M)，Telstra (17.58M)，Vicinity Centres (17.50M)。
香港股市
香港股市延續下跌趨勢。截至收盤，恆生指數跌1.36%，報18329.3點；國企指數跌1.47%，報6272.86點；恆生科技指數跌1.27%，報4126.13點。南向資金今日淨賣出30.43億元，近5日累計淨買入215.49億元。
盤面上，新能源汽車、航空股走低，證券板塊衝高回落，房地產板塊反彈。
新能源汽車方面，恆大汽車跌16.18%，蔚來汽車跌5.5%，零跑汽車跌3.85%，小鵬汽車跌3.55%
航空股方面，美蘭空港跌7.65%，南方航空跌2.64%，國泰航空跌2.28%，中國國航跌2.07%。
證券板塊方面，國聯證券漲0.25%，東方證券跌0.21%，國泰君安跌0.21%。
房地產板塊方面，遠洋集團漲8.82%，龍湖集團漲3.74%，融創中國漲3.57%，碧桂園漲2.47%。
商品外匯
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來源：CMC Markets NG平台