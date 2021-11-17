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新闻分析

美国政府关门2.0又来了？耶伦表示财政部的现金在12月3日后不会支撑太久
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美国政府关门2.0又来了？耶伦表示财政部的现金在12月3日后不会支撑太久

17 Nov 2021

一周展望：欧元区第三季度GDP, CPI；美国10月零售销售数据；英国失业率；阿里、百度等中概股第三季度财报
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一周展望：欧元区第三季度GDP, CPI；美国10月零售销售数据；英国失业率；阿里、百度等中概股第三季度财报

15 Nov 2021

美国通胀数据暴涨创31年来新高，黄金一飞冲天！拜登害怕了？
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美国通胀数据暴涨创31年来新高，黄金一飞冲天！拜登害怕了？

11 Nov 2021

股票成交量指标上线了，教你如何分析量价关系！
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股票成交量指标上线了，教你如何分析量价关系！

10 Nov 2021

11.9 今日市场展望：白银或将继续上行，美日到达周线级别压力，布伦特原油或将进入震荡整理
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11.9 今日市场展望：白银或将继续上行，美日到达周线级别压力，布伦特原油或将进入震荡整理

09 Nov 2021

英国央行给加息降温，英镑大跌！欧佩克拒绝超量增产，今晚非农重磅来袭！
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英国央行给加息降温，英镑大跌！欧佩克拒绝超量增产，今晚非农重磅来袭！

05 Nov 2021

缩债靴子落地，美国三大股指齐创新高! 黄金、原油惨遭滑铁卢
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缩债靴子落地，美国三大股指齐创新高! 黄金、原油惨遭滑铁卢

04 Nov 2021

“木头姐”大幅减持PayPal，PayPal股价连续下挫，究竟发生了什么？
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“木头姐”大幅减持PayPal，PayPal股价连续下挫，究竟发生了什么？

03 Nov 2021

一周展望：美、英、澳三大央行利率决议，美国非农数据来袭！欧佩克+部长级会议
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一周展望：美、英、澳三大央行利率决议，美国非农数据来袭！欧佩克+部长级会议

01 Nov 2021

美股出现“恐高症”，新一轮修正显现苗头
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美股出现“恐高症”，新一轮修正显现苗头

在风风火火的上涨近两个周后，美国股市再次出现回撤的苗头。昨日，美国三大股指均冲高回落，其中道指与标普指数在连续刷新记录高位后，均以跌势收盘；纳斯达克指数收盘持平，但也只是受到两家科技龙头的支撑

28 Oct 2021

一周展望：三大央行利率决议，美股FAAMG财报，美欧GDP、通胀数据、G20峰会
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一周展望：三大央行利率决议，美股FAAMG财报，美欧GDP、通胀数据、G20峰会

上周五美国三大股指涨跌不一，其中道琼斯指数盘中续创历史新高，截至收盘，道琼斯指数涨0.08%，报35612.95点；标普500指数涨0.05%，报4437.94点；受美联储主席鲍威尔关于缩债言论的影响，纳斯达克指数跌0.36%，报15338.18点。 美股大型科技股多数下跌，苹果跌0.53%，特斯拉涨3.06%，亚马逊跌2.90%，谷歌跌2.91%，微软跌0.51%，Facebook跌5.05%，奈飞涨1.78%。 现货黄金亚盘阶段温和上涨，美盘时段曾一度上攻至1814.15美元/盎司，但随着美联储主席鲍威尔表示是时候缩减购债规模的时候，黄金价格迅速回落，跌破1800整数关口，截至收盘，黄金涨0.63%，报1794.46美元/盎司；现货白银涨0.76%，报24.349美元/盎司。

25 Oct 2021

美油告别7年高位，创8月以来最大盘中跌幅! 标普500指数续刷新高
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美油告别7年高位，创8月以来最大盘中跌幅! 标普500指数续刷新高

22 Oct 2021

多头的狂欢盛宴，标普500、道琼斯指数距离新高仅一步之遥，奈飞或将涨至700
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多头的狂欢盛宴，标普500、道琼斯指数距离新高仅一步之遥，奈飞或将涨至700

20 Oct 2021

科技龙头三季度财告或支持美股再创新高
  • Earnings

科技龙头三季度财告或支持美股再创新高

周二美国标普指数与纳斯达克指数连续第四个交易日上行，纳斯达克指数单日涨幅达0.84%， 至15，021.81点；标普指数上涨0.34%，至4，486.46；同时，道琼斯指数小跌0.1%，至35，258.61.

19 Oct 2021

一周展望：中国第三季度GDP，澳联储10月货币政策会议纪要，美联储公布经济状况褐皮书， 苹果10月发布会，特斯拉、奈飞、阿斯麦等公布第三季度财报。
  • Top Movers

一周展望：中国第三季度GDP，澳联储10月货币政策会议纪要，美联储公布经济状况褐皮书， 苹果10月发布会，特斯拉、奈飞、阿斯麦等公布第三季度财报。

18 Oct 2021

美股科技股的春天要来了？苹果筑底企稳反弹! 关注美股科技ETF——XLK!
  • Top Movers

美股科技股的春天要来了？苹果筑底企稳反弹! 关注美股科技ETF——XLK!

15 Oct 2021

市场分析展望：纳斯达克100指数、澳洲200指数拐点已现，原油高位盘整
  • Top Movers

市场分析展望：纳斯达克100指数、澳洲200指数拐点已现，原油高位盘整

10月14日凌晨美联储公布了货币政策会议纪要，首次展示出缩债的具体路线，即最快11月启动、可能在明年年中结束。路径指引为国债和住房抵押贷款支持证券将分别减少100亿美元和50亿美元。随着重要事件接连落地，昨日美股低开高收，其中纳斯达克指数反弹明显，科技龙头多数上涨。

14 Oct 2021

市场分析

投资者需要密切关注的金融市场风向标“美债收益率”
  • Analysis

投资者需要密切关注的金融市场风向标“美债收益率”

16 Nov 2021

今日市场展望：打开上行趋势的美股消费ETF——FXD,FXG，不容忽视的恒生指数或在年底反转
  • Market Outlook

今日市场展望：打开上行趋势的美股消费ETF——FXD,FXG，不容忽视的恒生指数或在年底反转

16 Nov 2021

美股再次刷新纪录高位，利好因素有这些
  • Stock Watch

美股再次刷新纪录高位，利好因素有这些

周一美国股市再次全线收涨，美国三大股指连续7个交易日上行，自10月份以来美国三大股指连续5个周创记录高位收盘。推动美国股市不断创新高的因素有三个方面：强劲的美国大企业第三季度财告、美联储偏鸽派的货币政策导向、美国政府的宽松财政政策。自2020年3月份新冠疫情在全球范围内爆发后，美国使用季度宽松的财政与货币政策刺激经济增长，在当前的高压通胀环境下，强劲的企业财告引导热线继续涌入股市以对冲通胀风险。

09 Nov 2021

今日市场展望：黄金、白银支撑显著或将上行，美日高位恐大幅下挫。
  • Market Outlook

今日市场展望：黄金、白银支撑显著或将上行，美日高位恐大幅下挫。

28 Oct 2021

今日市场展望：美元指数止跌，黄金区间破位向上，澳纽调整到位。
  • Market Outlook

今日市场展望：美元指数止跌，黄金区间破位向上，澳纽调整到位。

26 Oct 2021

中国科技股反弹拉升港股升至1月高点，这些股票值得一看
  • Stock Watch

中国科技股反弹拉升港股升至1月高点，这些股票值得一看

自10月中旬以来，恒大引发的担忧逐步消退，中国科技龙头公司股价开始走出一波强劲反弹的行情，阿里、百度利好不断，拉升香港恒指一路上扬。周三阿里巴巴与百度高开高走，涨幅分别为7%与5%。带动恒指上涨1.35%，收盘26136.02点，为自9月10日以来最高。香港股市触底反弹，主要受到中国科技龙头股价拉动，外部受美股市场第三季度财告利好的支持，美国标普与道琼斯指数先后触及历史新高。

21 Oct 2021

今日市场展望：黄金三角收敛或将上行，弱势美元推动澳元节节高升
  • Market Outlook

今日市场展望：黄金三角收敛或将上行，弱势美元推动澳元节节高升

21 Oct 2021

今日市场展望：美元指数恐下挫，白银到达关键压力位，布伦特原油即将新高！
  • Market Outlook

今日市场展望：美元指数恐下挫，白银到达关键压力位，布伦特原油即将新高！

19 Oct 2021

9月美股卖盘显现？这些行情你需要关注
  • Market Outlook

9月美股卖盘显现？这些行情你需要关注

周二美国道琼斯指数在本周开盘第一个交易日刷下260点，险破35，000关口；标普指数小跌0.34%，纳指继续创出历史新高。从9月行情看，全球经济反弹速度放缓与美联储鸽派的货币政策的信号使投资者处于两难的境地。风险资金继续由对经济反弹敏感型的周期性板块转移至受到低利率支持的科技板块，但美股大盘整体显现出明显的上行压力。9月份金融市场或出现大幅波动行情，投资者需要关注以下几点。

08 Sep 2021

九月股市或颠婆，投资需谨慎！
  • Market Outlook

九月股市或颠婆，投资需谨慎！

01 Sep 2021

一周展望-美国非农业就业、中国与美国PMI、欧盟CPI、加拿大与澳洲GDP
  • Market Outlook

一周展望-美国非农业就业、中国与美国PMI、欧盟CPI、加拿大与澳洲GDP

30 Aug 2021

一周展望 – 美国非农就业、英国央行与澳联储议息、新西兰与加拿大就业数据
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一周展望 – 美国非农就业、英国央行与澳联储议息、新西兰与加拿大就业数据

上周美联储保持了鸽派口径，保持近0的利率不变，同时暗示美国经济改善程度在削减QE的进程上。美国股市继续在强劲的公司业绩报告中刷新历史高位。美国政府公债收益率继续走跌，美元对其他主要货币汇率下滑。

02 Aug 2021

一周展望 – 美联储议息会议、美国GDP与PCE、各国CPI数据
  • Market Outlook

一周展望 – 美联储议息会议、美国GDP与PCE、各国CPI数据

上周美股走出过山车行情，三大股指周一急跌后迅速扭转跌势，均在周五收盘刷出历史新高，美国道琼斯30指数首次收盘于35000点之上。金融市场投资风险偏好继续走高，因美国大部分二季度企业财告录得强劲，并且投资者预期美联储的货币政策不会在短期内收紧。科技龙头企业继续升创记录高位，领涨美国股市继续上扬。本周将有特斯拉、苹果与脸书等龙头企业公布二季度财告。

26 Jul 2021

一周展望 – 欧洲央行议息、各国制造业与服务业PMI、澳大利亚议息会议纪要
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一周展望 – 欧洲央行议息、各国制造业与服务业PMI、澳大利亚议息会议纪要

19 Jul 2021

美国通胀升至13年高位，美元急涨
  • Market Outlook

美国通胀升至13年高位，美元急涨

美国股市自周一记录高位下滑，道琼斯指数下跌0.31%，标普指数下滑0.35%，纳斯达克指数走低0.38%。 昨日公布的美国6月份消费者物价指数（CPI）月涨幅0.9%，年度涨幅达5.4%，升至自2008年8月份以来最高。美元再度上扬，美元指数涨至92.79，收盘价格为自2月4日以来最高。那么，通胀率继续上行，是否会引发美联储的政策出现改变？这个可能并不大。

14 Jul 2021

一周展望- 三大央行议息、美国CPI、中国GDP与澳大利亚就业数据
  • Market Outlook

一周展望- 三大央行议息、美国CPI、中国GDP与澳大利亚就业数据

上周金融市场走出过山车一般的行情，由于投资者对经济反弹担忧，周四美国三大股指急跌，但后因中国央行实行降准鼓励美股迅速反弹，美股市场迅速收复收低，标普指数再次创出历史新高。本周也将为金融市场较为繁忙的一周，包括加拿大央行、日本央行与新西兰央行的新的议息决议，美国６月份消费者物价指数与中国二季度GDP。另外，澳大利亚就业数据与新西兰CPI也为投资者关注的焦点.

13 Jul 2021

一周展望 – 美联储会议、瑞士央行议息、英国就业与CPI数据、澳纽重要数据
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一周展望 – 美联储会议、瑞士央行议息、英国就业与CPI数据、澳纽重要数据

本周重磅云集，尤其是美联储将举行新一轮的议息会议，对投资者风险投资情绪将产生决定性的影响。另外，瑞士央行也将在同一日议息，潜在撼动瑞郎与欧元市场。英国5月份的零售数据将成为英国央行未来货币政策导向的主要经济依据之一。除此之外，澳大利亚就业数据与新西兰GDP也为本土金融市场需要参见的重要经济指标。

14 Jun 2021