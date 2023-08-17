百度二季報業績能否扭轉近期股價頹勢？

搜索引擎巨頭百度公司（BIDU）將於8月22日美股盤前發布2023年第二季度業績，並在美東時間8月22日上午8點召開財報電話會議。彭博社預期百度Q2營收為332.9億元，同比增長12.3%，EBITDA預期為83.9億元，同比增長19%，經調整EPS預期為16.1元，同比增長2.3%。



在上個季度，得益於疫情解封後的消費者和企業的支出的恢復，百度線下行業的廣告商復甦明顯，百度在第一季度營收同比增長10% 至311.4 億元人民幣，超過分析師預期的299.7 億元人民幣。在線營銷收入達166億元，同比增長6%。淨利潤為 58.3 億元人民幣，而去年同期為淨虧損。



在超出預期的一季報發布後，百度（BIDU）股價在120美元附近啟動上漲，並在7月底觸及157美元的高位，累計上漲約30%，但在過去的三週股價連續走低，主要受中國7月多項數據的疲軟拖累。



但從目前來看，作為中國領先的科技公司之一。百度提供核心搜索服務，同時將業務範圍延伸至人工智能、大語言模型雲和自動駕駛。從基本面上看，百度股價受以下幾個方面的支撐，（1）生成人工智能與百度現有云業務的整合，以及傳統搜索廣告業務的升級，重塑未來2-3年的市場份額動態；(2) 生成式人工智能對雲業務收入的幫助，受益於MaaS 的增量收入貢獻； (3) 重新開放後廣告收入恢復領先於同行，並通過生成式人工智能的協同效應進一步實現百度流量變現。目前百度的廣告市場份額損失明顯放緩，在過去3年，與行業的增長相比，差距縮小了 3-5%。憑藉人工智能的潛在優勢，預計未來兩年在廣告市場份額的損失有可能逆轉； 4）政策持續利好，百度被任命為中國LLM標準化工作組組長，並加速Ernie LLM的發展更新。



隨著下半年經濟可能在中國政府和央行的多項政策扶持下恢復增長，預計百度核心在線廣告業務將持續復甦，隨著線下業務活動逐步恢復，效果廣告也將很快恢復。並且對新業務的長期增長路線持樂觀態度，包括百度領先的生成式人工智能整合所產生的貨幣化機會，預計其收入增長和利潤率擴張將繼續優於同行。以及百度的自動駕駛項目，隨著ASD積壓的收入確認、自動駕駛出租車的用車輛增長以及JIDU EV的貨幣化潛力，該項目預計將成為百度新的增長引擎。



股價分析



百度的股價從周線級別來看，自今年1月突破下降趨勢後，在過去的7個月時間整體呈現區間震蕩的格局。目前策略以逢低看多為主。下方支撐可參考115 – 120附近。上方目標160美元，若三季度數據改善或進一步支撐股價形成向上突破並觸及200美元。

百度（BIDU）—— 週線圖

來源：CMC Markets（8月17日）



