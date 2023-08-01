蘋果、亞馬遜財報能否支持股價繼續走高？

市場預期蘋果23財年Q3營收為816億美元，同比下降1.7%。淨利潤預期為187.19億美元，同比下降3.7%。 EPS預計為1.19 美元，同比下降0.83%。



根據 Canalys 對銷售量的估計，蘋果在 2023 年第二季度的市場份額為 17%，與去年同期的市場份額一致。在消費者需求疲軟的背景下，全球智能手機銷量在第二季度同比下降 11%，iPhone 銷量也出現類似水平的下降。 iPad平板電腦同樣表現疲弱，第二季度收入同比下降16%，反映出平板電腦行業的銷售疲軟。而Mac表現相對優秀，根據 IDC 的估計，Mac 銷量同比增長 10%，超過了行業全球 PC 出貨量在第二季度同比下降 13% 的情況。



預計蘋果公司在此次財報會議中的前瞻性指引將與上個季度類似，即產品收入同比下降，服務收入同比增長，並佔更大的比重。在上個季度服務業收入為蘋果第二大收入來源，佔22%，同比增長5.5%創歷史新高。而在產品端，iPhone 15 前景喜憂參半。智能手機行業一直疲軟，具體體現在從 2022 年第一季度到 2023 年第二季度，手機出貨量連續 6 個季度同比下降。其中根據 Canalys 數據，2023 年第二季度出貨量同比下降 11%。根據 Counterpoint統計，智能手機銷量連續 8 個季度同比下降，其中 2023 年第二季度同比下降 8%。但iPhone 和高端手機今年表現相對較好，其中包括蘋果在印度的 iPhone 銷量在 2023 年第二季度同比增長 50%。但目前全球智能手機技術已經達到相對飽和的階段，產品更新換代的需求降低。



從周線級別來看，蘋果始終處於45度角連續上漲趨勢，在7月中下旬後漲勢有所放緩但整體向上。投資者需警惕產品端業績不及預期造成更多的獲利回吐。短線下方支撐關注190。



蘋果 AAPL —— 週線圖

來源：CMC Markets（8月1日）

市場預期亞馬遜在2023財年Q2營收為1314.7億美元，去年同期為1212億美元。淨利潤預期為37.43億美元，去年同期為-20.28億美元。 EPS預期為0.347美元，前值為-0.2美元。



美國消費者的彈性支撐著亞馬遜的股價在今年上漲了59.14%。而在近兩個月消費者整體支出開始呈現縮減的顯現，上周微軟與穀歌在財報中均披露雲業務的增長出現放緩。亞馬遜此前表示，企業用戶在下半年經濟放緩的背景下重新分配資本支出以降低成本，這意味著亞馬遜的AWS服務的增長正在放緩。



除此之外，投資者將關注亞馬遜的廣告業務如何與當下的生成式AI相結合，在第一季度的財報電話會議中，亞馬遜CEO表示廣告業務在AI的驅動下實現了強勁增長。其同行谷歌在上週的財報中顯示，儘管廣告業務大幅縮減，仍小幅同比增長3.3%，達到581億美元。 Refinitiv預計亞馬遜的廣告業務銷售將增長至103億美元，上個季度為95.1億美元。



而在零售方面，當前的消費者支出具有彈性，來源於服務業消費的強勁增長，主要原因在於商品支出的下降（價格的下降），以及新冠疫情后消費結構的正常化。但對於下半年消費形勢或有所改變，新冠積累的儲蓄預計將逐步消耗，以及利率觸頂後的開支降低。消費結構預計從非必需品消費向必需品逐步轉變，這意味著電子商務的增長將面臨更多的阻力。



亞馬遜股價在6月底以來整體呈現高位震蕩的格局，股價在137附近受到阻力，此位置也為去年8 – 9月的最高點附近。目前需觀察財報業績能否催化股價實現向上突破，否則股價或維持震盪再次向下調整至125美元附近。

亞馬遜 AMZN —— 日線圖

來源：CMC Markets（8月1日）



