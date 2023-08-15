黃金再度回到1900附近，2023年下半年又會如何演變？

什麼因素會影響黃金價格？



金銀天然不是貨幣，但貨幣天然是金銀。黃金作為金屬並不能與其他化學元素產生反應，其具有明顯的抗腐蝕性，並且其開採難度較高，因此具備極高的價值。



在國際金本位制脫鉤後，雖然世界貨幣政策開始採用浮動匯率制，終止了美元與黃金的固定兌換比率。但黃金在當下作為世界各國央行的儲備貨幣和清償職能仍沒有被動搖。這就意味著當美元信用出現一定波動時，黃金對其的替代性就會升高。因此，我們現在也能看到黃金與美元在一般情況下也會呈現反比關係。



其次，黃金是信用貨幣的安全替代，當一國經濟出現蕭條引發央行大幅度的放水刺激經濟時，就會導致市場中流通的貨幣大於實際市場需求，引發貨幣貶值，從而引起通貨膨脹。貨幣的快速貶值會引發信用風險，從而導致黃金的需求增加。因此，黃金具備抗通脹屬性。通常情況下與通脹率整體呈現正比關係。





現貨黃金 vs 美國總體CPI同比

來源：Tradingview, CMC Markets（8月15日）

除此之外，黃金還具有避險屬性，即出現地緣政治衝突或國際政治經濟風險時，黃金通常表現較好。例如在去年俄烏戰爭剛爆發的時候黃金曾一度上漲至2000上方，以及在今年3月爆發美國地區銀行業危機時，黃金再次漲至2000上方並隨後創出歷史新高。而這個時候風險資產例如股市就會表現較差。但一般情況下，地緣政治或經濟風險對於金價的利好並不會產生較久的持續性。因為情緒面的恐慌通常會在風波穩定後消退，引發黃金在後續被拋售。

現貨黃金 XAU/USD —— 月線圖

來源：CMC Markets（8月15日）

近期的走勢分析



自2023年7月以來，黃金的走勢整體較為反复。在7月曾一度從1900的低位附近上漲，在7月中旬一度觸及1980-1990。此輪上漲的主要推動力在於市場預期美聯儲在7月的加息可能是本輪加息週期的最後一次，導緻美元連續走弱並一度失守100整數關口。但在7月中旬過後，美元迎來反彈，其支撐美元反彈的邏輯為充滿韌性的勞動力市場，失業率降至3.5%，工資增速維持穩定；經濟保持增長，第二季度GDP數據增長超預期，以及美聯儲主席鮑威爾在貨幣政策會議上上調下半年GDP增速，聲明美國或不會陷入衰退。市場情緒較為樂觀，打壓了黃金作為避險資產的需求。黃金在7月中旬開始進入到了連續下跌趨勢，截至8月15日，黃金跌至1900整數關口附近。

黃金在下半年的走勢預測以及面臨的挑戰

首先，黃金作為無息資產，不產生任何的利息收入。這就意味著黃金在美聯儲在大幅度放水導致實際利率（名義利率 – 通脹）為負的時候表現較好。而美聯儲在2022年3月開始加息後，導緻美國實際利率在2022年4月之後進入正值，由此我們也看到了黃金在去年4月開始連續下跌7個月。如下圖所示，我們可以得出一個結論，即黃金與實際利率呈反比關係。進入到2022年第四季度後，由於美聯儲放慢加息步伐，以及通脹的粘性，導致實際利率的上升陷入停滯，這也使黃金自去年10月以來開始了反彈。



對於接下來的走勢來看，在經歷了上半年通脹率大幅度下行之後，由於季節性的需求反彈以及產油國削減供應，導致國際油價在近期呈現上漲態勢，這引發了美國總體CPI在下半年或保持粘性，難以像上半年一樣加速下行。而市場預期美聯儲或在9月暫停或結束加息。意味著名義利率將處於峰值，而通脹的上行風險將引發實際利率可能出現向下的態勢，從而支撐金價出現一定程度的反彈。



現貨黃金 vs 美國實際利率

來源：TradingEconomics, CMC Markets（8月15日）

並且，我們在前文中討論過美元的反彈來源於市場對於軟著陸的信心，即在經濟保持增速的背景下實現通脹目標（低失業率，消費支出強勁）。從目前來看，下半年的通脹演變或更加複雜，可能難以如同美聯儲所期待的那樣，在維持增長的背景下實現通脹目標。因此，美國可能會出現犧牲經濟增長來實現通脹目標，這將削弱美元的反彈動能，從而支撐金價。



當前金價所面臨的短期不確定性在於，在9月公佈的8月勞動力市場和通脹數據若出現較強勁的表現，引發市場預期美聯儲或在第四季度仍有一次加息行動，引發實際利率進一步升高打壓金價，但這預計是短期的。



但總體而言，黃金在下半年仍然有較高的配置優先級。其核心邏輯在於利率觸及峰值後，經濟增速預計將放緩，失業率將逐步上升。屆時將引發市場對美聯儲或釋放降息信號引發實際利率走低，從而推升黃金走高，預計該預期將出現在年末。黃金或在現階段維持震盪走勢，並在第四季度走高。

如何在CMC交易黃金

CMC Markets提供同時黃金的現貨和期貨合約，現貨合約通常具有隔夜倉息費用，而期貨合約沒有隔夜倉息費用，更利於長期持倉。

除此之外，CMC Markets也向風險偏好較低的客戶提供低杠桿的黃金ETF產品。

來源：CMC Markets NG 平台（8月15日）

來源：CMC Markets NG 平台（8月15日）

來源：CMC Markets NG 平台（8月15日）

在交易方面，CMC Markets為客戶提供穩定的點差和廣闊的市場深度，投資者在下單的過程中可得知自己的單子成交在什麼檔位，同時在歷史記錄中可以查詢到對應的成交信息。如下圖所示。



在下訂單的時候（多單），通過輸入數量，通常100units = 1手，對應合約價值1,905,2000美元。合約槓桿率為1：200，預估交易1手黃金所需保證金為952.55美元。客戶也可查詢到該筆交易的成本費用，如圖中右邊所示。

來源：CMC Markets NG 平台（8月15日）



