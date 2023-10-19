亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.19

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巴以冲突持续升级，油价再度上涨，拜登表示心好累。

美国总统拜登表示将于周三访问以色列，展示对以色列的支持以及对加沙地区输送人道主义援助。联合国安理会未能通过俄罗斯提出的停火决议草案，美国、英国、法国、日本投反对票，中国、俄罗斯、阿联酋、加蓬、莫桑比克投赞成票，其余国家弃权。