亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.17

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避险引爆黄金飙升，入场的好时机？

地缘政治冲突所带来的恐慌情绪对于金价的走势一般产生短期影响，而中长期走势仍取决于美联储的货币政策。即使出现最坏的情况，即中东局势持续不明朗，能源价格高企，美国通胀表现顽固，迫使美联储转鸽的空间有限，但这将被避险情绪支撑所抵消。黄金在年底的表现值得期待，或明显好于前两个季度。