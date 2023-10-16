亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.16

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一周展望：中国第三季度GDP，特斯拉、奈飞Q3财报

本周美股银行股（美国银行、高盛、摩根士丹利）和科技股（特斯拉、奈飞）将继续发布第三季度财报业绩，市场将关注第三季度的盈利情况和下个季度的前瞻性指引。除此之外，市场将关注中国第三季度的GDP数据以寻求任何经济复苏的迹象。