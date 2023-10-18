巴以冲突持续升级，油价再度上涨，拜登表示心好累。

巴以冲突最新进展
美国总统拜登表示将于周三访问以色列，展示对以色列的支持以及对加沙地区输送人道主义援助
联合国安理会未能通过俄罗斯提出的停火决议草案，美国、英国、法国、日本投反对票，中国、俄罗斯、阿联酋、加蓬、莫桑比克投赞成票，其余国家弃权。
伊朗外长回应不排除参战的可能性
加沙一医院（基督教浸信会医院）遭遇空袭，并造成至少500人死亡，拜登访问约旦、埃及和巴勒斯坦领导人的行程取消。以色列军方表示这是杰哈德组织发动，后者否认该指控。
多国民众上街抗议加沙医院遭到袭击，包括美国和以色列大使馆。
可以说，在哈马斯袭击以色列之前，事情的发展正朝着拜登政府有利的方向发展，若沙以和解将为拜登明年大选带来巨大的优势，沙特增产控制油价，有利于美国控制通胀。沙以关系正常化，阿拉伯国家无法拧成一团，美国中东战略取得显著成果。此外，在中国的斡旋下，沙特与伊朗在七年后恢复建交，对于中国的国际地位提升有着巨大帮助。而拜登推动沙以和解，并为沙特带来核技术，这将为沙特与伊朗的关系增添不确定性，因为我们知道伊朗和以色列是死对头。
因此，我们或许能看到哪些势力不希望沙以关系正常化，例如美国的共和党，伊朗以及巴勒斯坦。
在拜登刚决定访问以色列和约旦地区，便发生了医院被袭击的事件，造成了大量的平民死亡，混乱局势进一步升级，导致拜登中东之行计划被打乱。
在此事件发生后，黄金与原油价格在10月18日继续飙升，美国的通胀前景在年底前恐不容乐观，这似乎是美国共和党垄断的石油商所希望看到的，维持高油价将带来更多的收益。
在可预见的未来油价会持续上涨吗？
从目前来看，巴以冲突随时面临着进一步升级的可能性，或牵扯到更多的国家介入，这对于中东地区的原油供应带来不确定性。因此，第四季度油价可能持续处于高位地区，并不排除现阶段再次冲击9月末高点的可能性。西德克萨斯原油（Crude Oil WTI – Cash）
来源：CMC Markets（10月18日）