美元强势不减：美元走强还能持续多久？是否会影响股市表现？

近几周来，美元加速升值。美元指数已突破1,074/1,076的阻力位（也即当前支撑位），并且在到达1,094/1,092这一区间（2023年的最高水平）前无其他可靠参考区间。

带MACD振荡器的CMC Markets美元指数日线图，于2024年4月16日截取自CMC Markets“新一代”交易平台。

美元升值也对其他主要美元货币对产生了影响，导致多个货币对达到或突破关键技术水平。

尽管日本政府多次口头干预阻止日元贬值，但美元/日元仍突破了151.94的世纪高点。

美元和欧元/美元终于结束了长达四个月的横盘震荡，分别跌破了1.2500和1.0694的基线。

美元今年以来的跌幅已超8%，目前离2023年的主要支撑位1.0931/1.0817仅一步之遥。

带RSI（14天）值的美元/日元日线图，于2024年4月16日截取自CMC Markets“新一代”交易平台。

与此同时，美元走势非常积极，远好于利差更大的其他发达国家货币。美元兑日元和瑞士法郎的增幅已超过5个百分点。

不同指标下美元对其他货币的走势，于2024年4月16日截取自CMC Markets“新一代”交易平台。

高利率环境和美元强势走势将维持更长时间

在劳动力市场稳定的情况下，美国经济表现出人意料，增速也超出预期。因此，通胀仍然居高不下，市场则普遍认为美联储不会继续维持高利率水平。

美元对其他货币的利差再次扩大，并预计将维持较长时间，有利于投资美元赚取更高收益。

在地缘政治紧张的局势下寻求庇护

由于美元历来被视为是时局动荡期间的避险资产，因此地缘政治紧张局势的加剧也对美元产生了积极影响。

乌克兰和中东的战事仍在继续，油价也在逐步上升，对高度依赖石油的经济体造成了重创。但美国是世界上最大的石油出产国，因此不受其影响。

美元强势能维持多久？

如果美元升值背后的助推因素（也即长期的高利率水平和地缘政治紧张局势）持续不减，那么美元极有可能持续升值。

但我们也需注意，货币市场的波动性正在上升，日元等兑美元估值明显偏低的货币可能会出现更大的波动。

目前，美国经济增长之所以拉开了差距，部分是因为总统大选周期导致公共赤字高企。

股市会受美元走强的影响吗？

美元与标普500指数之间呈负相关，且随着美元强势升值、股市投资收益收窄，两者的负相关关系将更为明显。因此，美元走强可能会对更受外国投资者欢迎（也即在美国境外发售股票）的美国公司业绩产生更恶劣的影响，而这类企业往往是大型资本化公司。其中，科技、材料行业受影响程度可能会更深，而公用事业和房地产行业受到的影响有限。

与此同时，美元升值背后的原因也可能减弱市场预期。由于美元升值部分是因地缘政治冲突、投资者寻求避险所导致，若地缘政治冲突阻断外贸，那么未来收益也会受到损害。另一方面，美元高企也与高利率持续不减有关，因此会增加企业融资成本，促使股市投资者转而选择无风险资产或固定收益投资。

目前，标普500指数的风险溢价为负值，表明标普500指数的预期回报率（即市盈率的倒数）低于债券回报率。这一情形并不多见，可能表明股票市场估值过高或债券市场存在问题。



