Coinbase股票：Cathie Wood缘何出售Coinbase股票？

由于近期比特币行情大涨，Coinbase在去年第四季度恢复盈利。随着Coinbase股价上涨，一向看涨比特币的方舟投资创始人兼首席投资官Cathie Wood售出上千股该股股票，以此平衡其各项投资权重。

据负责监测Cathie Wood所有基金每日交易情况的方舟投资数据显示，Cathie Wood最近于4月11日售出Coinbase（COIN）股票，其中ARK Innovation ETF（ARKK）基金售出63,627股，ARK Next Generation Internet ETF（ARKW）基金售出13,934股。

Wood此前在4月8日也从ARK Fintech Innovation ETF（ARKF）等基金中抛售该股股票。

虽然抛售背后的具体原因我们不得而知，但投资组合再平衡是对此最合理的解释。

按照方舟的投资策略，单个股票在其管理的ETF中占比不得超过10%。

2023年第四季度的13F报告显示，截至去年12月31日，Coinbase是方舟投资的第一大持股，在其价值169亿美元的投资组合中占比为8.9%。但考虑到近期币价大涨（本年度涨幅截至4月15日已达41.3%），Coinbase在方舟ETF中的比重可能已经超过10%。

到4月15日时，Coinbase在ARKF基金中的权重已突破10%，达到11.9%；而在ARKK和ARKW基金中的权重分别为9.3%和9.6%。

抓住加密货币热潮

抛开近期抛售Coinbase股票的操作不谈，方舟投资整体仍然看涨比特币。方舟在3月发布的加密货币月度报告中指出，尽管上月比特币的币价突破了74,000美元，但比特币“尚未出现超买”，也“没有达到极端繁荣的程度”。

得益于比特币2023年底的一轮牛市，Coinbase在去年最后一季度恢复盈利。Coinbase在2023年第四季度的盈利额为2.73亿美元，2022年同期亏损5.57亿美元。此外，2023年第四季度收入为9.538亿美元，同比增长51%，交易量为290亿美元，较前一季度飙升164%。

该公司在股东信中指出，市场“对比特币现货ETF获批感到惊喜，并且普遍认为2024年宏观经济条件将向好发展”，因此导致了币价在2023年最后一季度出现波动上升。

SEC诉Coinbase案悬而未决

虽然Coinbase目前借着币圈热潮趁势而起，但由于美国证券交易委员会（SEC）对其提起的诉讼尚未有裁决结果，该股股票仍然存在短期波动。

3月底，法官裁定政府机构可以起诉Coinbase涉嫌向其客户提供未注册证券。虽然Coinbase提出的大部分驳回理由都遭到了否决，但法官裁定不得因Coinbase提供自托管加密钱包就将其认定为经纪公司。

Coinbase的首席法律官Paul Grewal在X（前推特）上发布的多条推文中表示：“我们对我方给出的论据充满信心，希望能够证明我们并无过错并与SEC交换证据。我们也非常感谢法院继续审理该案件。”

彭博社高级诉讼分析师Elliot Stein认为Coinbase有70％的可能胜诉。

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比特币回弹推动Coinbase股价高企

在法院给出判决结果前，该案件可能会在短期内对Coinbase股价造成压力。这种不确定性从Coinbase股价近期的波动中也可见一斑。虽然由于比特币币价反弹，Coinbase过去一年的涨幅达251.5％，但该股近两周出现了7.3％的下跌。

考虑到此种不确定性因素和币圈行情普遍波动的局面，投资者可考虑通过主题ETF对该股进行投资。除上文中提到的方舟基金外，以下是其他一些可行选项。

Coinbase是Global X FinTech ETF（FINX）基金的第七大持股，截至3月12日的占比为5.6%。截至4月15日，该基金在过去一年上涨了23.9%，年初至今增幅为1.5%。

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF（BITQ）中，Coinbase为第二大持股，占比为13%。该基金在过去一年中上涨了55.2％，年初至今下跌了4.7％。



