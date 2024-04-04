X

选择您要开设的帐户

Market update

无视利率油价双高：股市强势上涨，逼近高位

stock

撰写者

CMC Markets

CMC Markets

Best in-house analyst award (dark version)

04 Apr 2024, 12:50

本周初，股市表现达到年度高位，VIX指数和欧洲波动率指数等反应股市波动情况的指数出现温和回弹，持续在15点以下、甚至是更低水平徘徊。

根据投资者调查结果显示，市场目前的满意度很高。AAII最新的每周调查结果显示，投资者中50.0%看涨、27.6%持中、22.4%看跌。

因此，股市继续维持较高的超买水平，不受利率（美国十年期国债收益率已超4.30%）和能源价格（布伦特原油和WTI原油价格创下年度新高）同步上升的影响。


带MACD振荡器的美国标普500指数日线图。于2024年4月2日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

MACD 4

这一现象主要受经济领域的利好消息影响。最新的利好消息是昨天公布的美国ISM制造业指数调查结果，显示制造业指数重回扩张区间（也即高于50的荣枯线），其中物价分项指数增势强劲。本周将有更重磅的宏观数据公布，若这些数据能持续带来惊喜、表明市场活动呈现积极态势，那么即便通胀一时难以消退，股市也能维持现行状况。

带MACD振荡器的美国纳斯达克100指数日线图。于2024年4月2日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

MACD 3

从技术角度来看，只要股价低点连续上行的结构不受破坏，就能维持整体的上涨趋势。就标普500指数而言，5,204/5,188点之间的低位区间延续了2023年10月和2024年2月出现的低点，大致构成整体上行的趋势。针对纳斯达克100指数，三月出现的17,803/17,792的区间可作为中期上行趋势的关键参考。

带MACD振荡器的德国40指数日线图。于2024年4月2日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

MACD 1

欧洲指数的增势更加垂直，价格与可作为参考的看涨准则偏离较大。不过，我们可以选择将之前的阻力位作为当前的支撑位，进而设置下列短期参考水平。按此逻辑，欧洲50和德国40指数的支撑位分别为5,032点和18,041点（上下两图中以紫红色虚线表示）。

带MACD振荡器的欧洲50指数日线图。于2024年4月2日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

MACD 2


来自CMC的最新消息

Market update

探索四月投资机会

四月即将迎来一系列重大事件，引发诸多趋势值得关注。

28 2024

Market update

五大热门新闻 Reddit IPO

Market update

日经指数：变数来临的前奏

Market update

股市崩盘已成燃眉之急——中国经济是否正在回暖？

相关文章

Market update

探索四月投资机会

四月即将迎来一系列重大事件，引发诸多趋势值得关注。

28 2024

Market update

五大热门新闻 Reddit IPO

外界对Reddit的预期很高，而Reddit的首次公开发行（IPO）也没有让大家失望。Reddit的IPO发行价为每股34美元，位于此前预期区间（每股31至34美元）的最高值，共募得7.48亿美元。

26 2024

Market update

日经指数：变数来临的前奏

股市有时只需几个月，就能经历从过度乐观、创历史新高、市场转喜为忧、熊市来临，到再度翻盘的跌宕轮回，但日本在34年后仍未走完一次轮回。如今日经225指数再度回到1989年12月的高位，已经突破了39,000点。日本这一旭日之地也随之重新抢占新闻头条，回到了投资者的视线中。不过，这一次的回归是否恰逢其时？

22 2024

Market update

股市崩盘已成燃眉之急——中国经济是否正在回暖？

中国的经济颓势给投资者造成了严峻挑战。近几个月来，中国中央政府已采取了多项微调措施提振经济，但均未有显著成效。中国股市一跌不止，成为政府如今的当务之急，而习近平主席有意亲自解决这一问题。

21 2024