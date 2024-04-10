美国CPI数据公布在即，纳斯达克能否结束盘整？

三月CPI（公布时间：周三下午2:30）是本周的关键数据

美国2024年三月的CPI（公布时间：周三下午2:30）是本周值得重点关注的数据。据汤森路透市场共识预计，核心通胀率将下降一成至3.7%，总体通胀率将上升两成至3.4%。

美国总体通胀率同比变化（蓝线；左侧坐标轴）和WTI原油价格同比变化（绿线；右侧坐标轴）

资料来源：数据来自美国劳工统计局（BLS）及美国能源信息署（EIA），图表来自圣路易斯联储

虽然美国CPI不断上升，但自2023年九月以来整体CPI未曾突破3.4％。从根本上来说，能源价格上涨推高通胀，未来几个月内可能将维持这一态势。WTI原油价格已超每桶85美元，较去年第二季度均价高出约20%。

能源原料现货1个月、3个月、6个月及1年期盈利水平，表格于2024年4月9日截取自CMC Markets“新一代”交易平台。

美联储收紧市场，十年期美国国债收益率增至4.50%。

由于通胀压力不断增加，近期美联储无投票权成员的口头干预出现了明显收紧的趋势。在此形势下，美国明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari发表的关于2024年可能完全没有必要降息的观点显得尤其重要。

债券市场已对此作出了反应，出现了显著的紧张态势。美国十年期国债失去了关键的价格支撑，收益率达到了4.45％，创去年11月以来的新高。另一方面，美联储基金期货市场不再明确预期美联储六月会议上会宣布第一轮降息，押注概率约为50％。

带ROC振荡器（21）的美国十年期国债日线图，于2024年4月9日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

投行也因此受到鼓舞，开始进行敏感性分析。美国银行认为，若油价突破100美元/桶，美联储可能不会在2024年采取降息措施。

CPI数据也可能会使纳斯达克100指数摆脱盘整。

若通胀数据高于市场预期（也即整体CPI>3.4%、核心CPI>3.7%），那么利率和油价双双上行的趋势可能导致美联储延缓降息，由此造成的经济不确定性可能会加剧股市波动。

相反，若CPI表现良好，仍然维持在预期水平以下（也即整体CPI<3.4%、核心CPI<3.7%），那么股市舆情可能认为近期油价上涨对物价并未造成显著影响。在此情形下，通胀和利率相关的不确定性因素将下降，股市可能会给出积极反应。

美国各股指水平已非常清晰（详见“股市技术分析”）。其中纳斯达克100指数的趋势最为明显，已连续几周维持横盘震荡，区间最高值为18,468点，属历史高位，区间底部支撑位为三月最低值17,763点。

带MACD振荡器的美国纳斯达克100指数日线图，于2024年4月8日截取自CMC Markets“新一代”交易平台



