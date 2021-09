Cuando hablamos de criptomonedas tenemos donde elegir. Bitcoin, Cardano, Dash, Dogecoin son algunas de las criptomonedas más conocidas a día de hoy. Ya hemos oído hablar de lo que es el ‘blockchain’ y sus beneficios en cuanto a rapidez y seguridad de las transacciones. Ahora los reguladores están preocupados por algo conocido como ‘DeFi’ o las finanzas descentralizadas con plataformas como Sushiswap o Pancakeswap. Estas plataformas permiten enviar dinero a otras personas sin necesidad de un banco con unos costes muy bajos utilizando el conocido como ‘smart contract’ o contracto inteligente. Este contrato tiene los términos en las líneas de código y son transacciones que son trazables e irreversibles.

Los reguladores están preocupados porque quitar el intermediario puede llevar a consecuencias graves en cuanto al blanqueo de dinero. El intermediario, los bancos, sirven para hacer cumplir la regulación.

Otros de los grandes problemas de las criptomonedas es el consumo de energía. La universidad de Cambridge estima que minar el Bitcoin consume 121,36 tera vatios hora de electricidad al año o lo que es lo mismo, más de lo que consume Argentina en un año.

Sin embargo las criptomonedas parece que han llegado para quedarse, no en vano grandes empresas como Facebook o JP Morgan están participando de alguna manera en este mundo, en el caso de JP, sin ir más lejos, con el lanzamiento de un fondo de Bitcoin este mismo verano.

Llegados a este punto nos preguntamos en qué criptomoneda es mejor invertir. Esto, por supuesto, dependerá de nuestras expectativas de aceptación en la sociedad. Por un lado tenemos a Bitcoin que es la criptomoneda más conocida por ser la primera. Lanzada en 2009 por Satoshi Nakamoto, fue creada para mandar dinero de forma segura de persona a persona. Sus ventajas son que es la cripto más conocida pero sin embargo las transacciones son muy lentas y consumen mucha energía. Después tenemos Ethereum, una cripto de segunda generación que tiene como ventaja transacciones muy rápidas comparado con Bitcoin pero tiene la desventaja de que la oferta es ilimitada. En el caso de Litecoin su ventaja es la de tener un número limitado de monedas y de ser muy rápidas las transacciones pero tiene el punto débil podria ser que la rentabilidad de los mineros ha caído drásticamente en los últimos años.

Una de las novedades en CMC Markets es que hemos añadido tres criptomonedas nuevas: Dogecoin, Chainlink y Polygon.

Vamos a investigar un poco más sobre estas monedas. La ventaja de Dogecoin es que consume un 0,01697% de energía de lo que consume Bitcoin para mandarlo de un sitio a otro. Ademas, Dogecoin tiene el apoyo de Elon Musk y de Mark Cuban, este último es dueño de un equipo de la NBA. Esta cripto parece que tiene un futuro brillante después de que Vitalik Buterin, el fundador de Ehereum, se uniera al equipo de desarrolladores de la Fundación de Dogecoin. En el caso de Chainlink una de sus grandes ventajas es que permiten la interacción de los contratos inteligentes fuera del ‘blockchain’. Por último, Polygon es un protocolo para crear y conectar redes de ‘blockchain’ de Ethereum.

Fuente: CMC Markets Next Generation

Empezamos por la cripto más popular, Bitcoin. Desde un punto de vista técnico, hemos visto nuevos mínimos en el indicador de ‘momentum’ en el ROC(2) en el gráfico diario. Esto nos indica que puede haber más caídas en el corto plazo. También podemos ver una resistencia importante de los $50.000, la cual perforó al alza la semana pasada. Ahora mismo nos encontramos por encima de la media móvil de 5 periodos, indicando que la tendencia a corto plazo puede estar cambiando al alza. Para ello, primero nos gustaría ver el ROC(2) marcar nuevos máximos relativos por encima de 7,26%. Todo dependerá de si creemos que la resistencia de los $50.000 va a mantenerse o si por el contrario, el precio va a romper por encima. Una estrategia interesante sería la venta en corto a estos niveles apoyándonos en esa resistencia, buscando niveles por debajo de los $44.000, soporte que ha formado recientemente. También podemos esperar a la ruptura de los $50.000 y posicionarnos en largo buscando niveles de los $65.000.

En Ethereum también hemos visto nuevos mínimos en el ‘momentum’ en el ROC(2) en el gráfico diario. Esto puede significar que podríamos ver nuevos mínimos en el precio a corto plazo. Hemos de tener en cuenta que el precio ahora mismo está en un rango entre los $3.200 y los $4.000. La media móvil de 5 periodos está por debajo del precio en este momento, indicando que la tendencia a corto plazo podría estar cambiando al alza. Posibles estrategias serían esperar a una ruptura por la parte superior y posicionarnos en largo o esperar a una ruptura bajista y posicionarnos en corto..

Litecoin también marcó nuevos mínimos en ‘momentum’ en el indicador de ROC(2) en el gráfico diario. Ahora el precio se encuentra en una consolidación entre $170 y $235. Este indicador se ha recuperado de sus mínimos y se encuentra en 0,40%. Ahora mismo el precio no tiene fuerza, ni al alza ni a la baja. El precio cotiza por encima de la media móvil de 5 periodos, aunque no tiene mucha relevancia cuando estamos en una consolidación. Estrategias posibles serían esperar a una ruptura alcista o bajista y posicionarnos acorde con la ruptura con una stop-loss ligeramente por encima de $170 o por debajo de $235.

La cripto Dogecoin se encuentra por debajo de la media móvil de 5 periodos, indicando una posible tendencia bajista a corto plazo. Además, el indicador ROC(2) ha marcado nuevos mínimos recientemente indicando que la fuerza del precio es bajista. Niveles importantes a vigilar son los 0,2650 por arriba y 0,2280 por abajo. Podríamos posicionarnos en corto en la media móvil asumiendo una tendencia bajista y cerrar la operación por debajo de los 0,2280 con un stop-loss en 0,2600.

Como muchas otras de las criptos, Chainlink marcó su mínimo en el ROC(2) el 10 de septiembre. Aunque el ‘momentum’ se haya dado la vuelta y ahora esté al alza (+12,13%), el precio todavía está por debajo de los máximos que marcó el 6 de septiembre de este mismo año. Sin embargo, el precio se mantiene por encima de la media móvil de 5 periodos, indicando que la tendencia a corto plazo es alcista. Podríamos esperar a que el precio vuelva a esta media móvil y ponernos en largo con un stop-loss ligeramente por debajo de este media. Una alternativa es pensar que el precio sigue en la tendencia bajista que indicó el ROC(2) y posicionarnos en corto a estos niveles con un stop-loss por encima de $32.

La cripto Polygon se encuentra en un consolidación entre 1,2000 y 1,4600. Esta moneda también marcó nuevos mínimos en ‘momentum’ en el ROC(2) recientemente. Ahora mismo el precio se encuentra por encima de la media móvil de 5 periodos y el ROC(2) se encuentra en positivo, indicando una posible tendencia alcista. Estrategias posibles serían posicionarnos en largo a estos niveles con un stop-loss por debajo de 1,2000. Otra opción es posicionarnos en corto con un stop-loss por encima de 1,4600 buscando niveles más bajos.

Alfredo Pardo – Sales Executive



