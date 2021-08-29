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Market Outlook

一周展望-美国非农业就业、中国与美国PMI、欧盟CPI、加拿大与澳洲GDP

撰写者

Tina Teng

MARKET ANALYST

30 Aug 2021, 06:50

联储主席鲍威尔在杰克森霍尔会议上表示将在年底开始削减购债规模，但经济改善情况距升息的目标还相差很远。投资风险意愿再次支持美国股市刷新纪录高位，周期性股票板块在周五领涨大盘。本周投资者将再次将注意力转回到经济复苏的进程上，金融重磅将聚焦在美国８月份的非农业就业数据上。其他投资者需要关注的重要数据包括美国ISM制造业与服务业PMI、国际石油输出国组织(OPEC)会议、欧洲各国CPI与澳大利亚二季度GDP。

美国8月份非农业就业数据-周五

根据市场预期美国8月份新增就业人数将为75万，失业率将下降至5.2%.美国7月份新增就业人数为94.3万，虽然8月份预期有所放缓，但美国就业市场仍然在快速恢复中。如果按照当前就业市场恢复的速度，美国就业市场有望在本年达到疫情前的水平。并且根据统计美国当前的雇佣需求多余失业人数，意味着劳动力短缺可能导致雇主提高工资，间接给通胀率继续施压。在通胀率仍然居高的情况下，美国就业改善将使美联储加快削减QE的速度，意味着虽然美元有可能在不远的将来开始真正筑底走强。

美国失业率变化

来源：汤森路透

中国与美国8月份制造业与服务业采购经理人指数(PMI)-周二、周三、周五

中国与美国的8月份PMI数据均预期由放缓的迹象，周二将公布的中国制造业与服务业PMI预期分别为50.2与52.1，较7月份的50.4与53.3有所下滑。

周三与周五将分别公布美国8月份的制造业与服务业PMI也预期分别出现下滑，供给面成本上升与库存下降仍然是当前供求面的主要症结.根据市场预期，本次的两项数据将分别为58.7与62.2，7月份数据分别为59.5与64.1.

美国服务业PMI变化

来源：汤森路透

欧盟各国8月份消费者物价指数（CPI）－周一、周二

德国、法国以及意大利的8月份消费者物价指数（CPI）将集中在周一与周二公布，根据预期数据，欧盟区整体７月份CPI将增长2.7%。欧盟区的经济反弹速度远不比美国与亚太地区，近期Delta传播使得一些地区重新实施防控政策。欧洲央行将会继续保持极度宽松的货币政策，并且宽松程度只会扩大，不会削减。

加拿大与澳大利亚GDP-周二、周三

加拿大的经济反弹情况有持续的强劲表现，一方面加拿大的疫苗接种迅速，石油价格的持续上行也对出口型的商品国经济具有带动作用。加拿大央行是最早开始削减QE的西方国家，预期本次GDP也会有乐观的表现。

由于Delta引发澳大利亚大部分地区再次进入经济封锁已有数月，将给经济再次带来重创，二季度GDP将不会直接反应６月份以后因经济封锁带来的负面影响。市场预期澳大利亚第二季度GDP增长将为0.6%, 较一季度的1.8%有明显放缓。


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