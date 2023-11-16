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腾讯Q3业绩创高，股价的反弹能否延续？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

16 Nov 2023, 14:10

腾讯控股第三季度收入同比增长10%至1546亿元。在线广告业务激增，同比增长20%至257亿元。其游戏业务在监管的放松环境下反弹增值服务收入同比增长4%至757亿元，国际游戏收入同比增长14%，占总收入的30%；本土游戏收入同比增长5%。金融科技与企业服务收入同比增长16%至520.5亿元，占总收入的34%，创历史新高。这得益于财富管理服务和在线交易的业绩改善。


腾讯第三季度的整体毛利率也继续改善，为47.5%，达到 2018 年的水平。该公司将这一改善归因于其取消不盈利的业务，这是该公司在最近几个季度明确的战略。但净利润较上年同期下降 9% 至 361 亿元.


在生成式人工智能方面，腾讯表示仍处于提高点击率的早期阶段，他们已经开始向广告商合作伙伴提供生成式人工智能工具，实现基于文本的广告素材生成以及针对不同库存生成多尺寸的素材，最终目标是提高点击率。对于美国新的芯片出口限制对其业务的影响，腾讯表示，已积累了大量英伟达芯片供应，以维持短期内其人工智能模型的发展，现在将还寻求AI芯片的国内供应。

 

股价方面表现


腾讯股价在10月底筑底后一路拉升，距低点的282.6港元反弹了约15%。表现良好的三季报促使股价在16日高开，但并未延续涨势，早盘高开低走，整体呈现震荡走势。


日线结构上整体呈现整理结构，目前股价尚未突破该下行阻力线，投资者可等待突破趋势线压力后的右侧布局机会。


成交量上来看自10月底以来整体呈现逐步放量，股价呈现量价齐升，因此目前的思路以多头为主。


鉴于腾讯拥有成熟的微信生态系统、游戏行业的领先地位和金融科技业务的持续增长，在游戏监管环境放松，内需改善预期等宏观因素改善的背景下，腾讯有望实现盈利的稳定增长。


多机构给予腾讯买入评级，华泰证券给予目标价459.87港元，花旗给予目标价497港元，美银给予目标价472港元，高盛给予目标价435港元


风险因素：广告业务竞争激烈，游戏版号发行延期，内需复苏疲软，海外经济下行等。


 
腾讯控股（0700.HK） —— 日线图
来源：Investment.com，CMC Markets（11月16日）


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