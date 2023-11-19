一周展望：英伟达Q3财报、美联储货币政策会议纪要

本周重要经济事件和数据

英伟达Q3财报 —— 周三

英伟达在8月公布的第二季度业绩表现强劲，营收同比增长101.5%至135.07亿美元。净利润达到61.88亿美元，同比增长843.3%。数据中心收入的增长就超过了预期，达到 103 亿美元，比去年同期增长 171%。在第二季度的高增长背景下，英伟达给予了第三季度乐观的预期，预计第三季度营收为 160 亿美元，上下浮动 2%，GAAP毛利率预计为71.5%。当然，风险也是存在的，其中之一是英伟达在中国的数据中心收入占总收入的 20%-25%，而新的限制法案可能会产生不利影响。另一个风险是英伟达的竞争可能会变得更加激烈，这可能会给利润率带来长期压力。

英伟达在上个季度公布财报后，股价当天高开创新高，随后震荡走弱。而当下市场对三季报的业绩抱有较高的预期，而股价在这段时间持续走强，一定程度上已经反应了预期。此次财报也可能出现“买预期、卖事实”的情况。

美联储货币政策会议纪要 —— 周三

上次会议美联储如期暂停加息，同时美联储主席鲍威尔对加息的态度并不像此前一样强硬，这导致了美债收益率持续下跌，美股在11月大幅度反弹。

随后公布的10月就业和通胀数据均出现超预期的放缓，这也让多方机构预期美联储本轮的加息政策已经结束，风险情绪进一步回暖支持股市走高。然而，美联储的一些官员仍不愿承认加息已经结束的说法，以避免抗通胀任务变得复杂。

周三公布的会议纪要或表明在美国经济明显放缓之际，美联储进一步加息的意愿有多大。但预计降息不在考虑当中，这可能为当前市场空前的乐观情绪泼上冷水。

德国、法国、欧元区、美国PMI数据 —— 周四、周五

德国和法国 10 月份制造业PMI分别为 40.8 和 42.8，过去 15 个月几乎没有增长。 预计这种情况在 11 月也不会改变。而这种萎靡的现象已经蔓延至服务业，法国10月服务业PMI放缓至45.2，连续第五个月收缩，而德国服务业PMI在过去三个月也开始放缓，跌至48.2的收缩区域。由于欧洲经济火车头失去增速，欧元区PMI也持续萎靡，10月制造业 PMI降至43.1，连续三个月放缓。服务业PMI降至47.8。

相比之下，美国的整体数据仍处于荣枯线之上，但近期出现放缓，市场预期美国11月Markit制造业PMI初值为50.5%，服务业PMI初值或跌至收缩区间，预计为49.8。

以下是具体经济数据和事件：

周一：中国11月一年期与5年期贷款市场报价利率（LPR）

小米Q3财报

周二：加拿大10月CPI（月率/年率）

美国10月成屋销售总数年化（月率）

美国10月成屋销售总数年化（万户）

美团、百度Q3财报

周三：美国10月耐用品订单初值（月率）

欧元区11月消费者信心指数初值

英伟达Q3财报（盘后）

美联储11月货币政策会议纪要

周四：德国、法国、欧元区11月制造业与服务业PMI初值

英国11月制造业与服务业PMI初值

周五：日本10月CPI（月率/年率）

日本11月制造业与服务业PMI初值

美国11月Markit制造业与服务业PMI初值

本周重要产品关注

道琼斯工业指数 （DJI - Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（11月19日）

道琼斯工业指数在通胀超预期放缓的背景下继续走高，目前承压于35000阻力。考虑到本周没有重大数据的情况下或存在回落调整的可能性。

标普500指数（SPX500 - Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（11月19日）

标普500指数在4525 – 4530附近承压，此处为8 – 9月的阻力密集区，预计此处将形成阶段性顶部，投资者需谨防回落风险。

WTI原油（Crude Oil WTI - Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（11月19日）

WTI原油连续合约在跌破74支撑后迅速反弹，收复周四大部分跌幅。虽然目前价格仍处于下跌趋势中但短期来看价格已经出现超跌，MACD或出现背离。若此处企稳并突破下跌趋势线或扭转当前空头形态。

欧元兑美元（EUR/USD） —— 日线图

来源：CMC Markets（11月19日）

欧元兑美元上周进一步走高，从技术面上看价格已经来到了重要的阻力1.092附近。若不能形成突破或出现一定程度的调整风险，指标上出现超买。



