一周展望 – 美国零售数据、新西兰央行议息、澳大利亚就业数据与加拿大CPI

上周美国７月份消费者物价指数录得增速放缓，表明美国通胀可能已见顶，缓和了投资者对美联储提前收紧货币政策的担忧，美股继续刷新记录高位。美国政府公债收益率冲高回落，导致美元出现同样的行情。本周美国方面数据包括７月份零售数据、费城制造业指数与美联储会7月份议纪要内容。同时亚太的一些重要数据将为投资者关注的重点，包括新西兰央行议息会议、澳大利亚就业数据与加拿大的消费者物价指数（CPI）以及中国的工业生产、投资以及零售数据。

美国7月份零售数据 – 周二

根据汤森路透统计，美国7月份的零售数据将较前月小涨0.2%, 除机动车外的核心零售数据将下跌0.2%，说明因受半导体芯片短缺而引发的机动车销售将有所放缓，这也与美国7月份物价上涨放缓的情况相符，也将进一步说明美国通胀率加速上行已经见顶。根据近期的经济数据看，美联储在本月的杰克森霍尔会议上将继续保持鸽派口径，难以对开始削减QE的时间表做出明确表态，也将对投资风险情绪形成进一步的支持。

本周四美联储已将公布其7月份的议息会议摘要，给出一些未来货币政策导向的线索。在上次会议中，主席鲍威尔称“经济改善在削减QE的进程上”，一度引发美股的大幅抛售，但后迅速反弹。周四的美联储摘要内容或再次带来金融市场较大的短期波动。

另外，本周五将公布的美国费城制造业指数与初申请失业救济金人数也需要投资者进行关注,以判断美国经济恢复的程度。

新西兰央行议息会议 – 周三

根据西太平洋银行（Westpac）的市场监测工具显示，本次新西兰央行将上调官方利率0.25%至0.5%，并在年底前再加息一次，则新西兰央行将为西方国家中第一个上调利息率的国家。央行已经在6月份就明确表示将削减资产购买规模，以避免经济过热。各项经济数据显示，新西兰经济已经有足够的改善。第二季度新西兰的失业率下降至4.0%，极为接近疫情前的3.9%的水平。同时，新西兰二季度通胀率录得3.3%，也超过2-3%的目标。因新西兰的新冠防控效果较好，本国经济出现迅速反弹。但仍然受边境封锁影响，尤其是旅游与教育行业仍然为拖累经济的主要因素。近期由于澳大利亚Delta受染人数激增，澳纽无隔离同航被终止，给旅游业再次带来压力。

加拿大消费者物价指数（CPI）- 周三

加拿大将公布7月份与年度消费者物价指数（CPI），汤森路透预估加拿大CPI同比增长0.3%，环比增长3.4%。因加拿大通胀率不断上行，加拿大央行已经开始逐步削减购债规模。加元走强也同时受到原油今年持续上行的支持，使得加元与纽币为商品货币中最为强劲的货币。

澳大利亚7月份就业数据 – 周四

受到7月份以来的严控经济封锁影响，澳大利亚本次就业数据将再次出现恶化，根据汤森路透统计，澳大利亚本7月份就业岗位将下降4.5万个，失业率将重返至5%。恶化的就业数据将对澳元产生进一步的打压，因纽币可能因升息预期继续坚挺，澳元兑纽币的交叉盘汇率将继续承压。

中国工业生产与零售数据 – 周三

中国将在周三公布年度固定资产投资、工业生产与零售数据，根据市场预期的这几项数据都有放缓迹象，预估数据分别为11.3%、7.9%与10.9%，较前置的12.6%、8.3%与12.1%有较大下滑。一方面受到近期Delta变异病毒传播带来的负面影响；另一方面，全球经济在下半年放缓引发需求不足。中国经济将给全球投资与消费信心带来抑制，直接对商品出口国货币造成压力。



