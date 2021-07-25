一周展望 – 美联储议息会议、美国GDP与PCE、各国CPI数据

上周美股走出过山车行情，三大股指周一急跌后迅速扭转跌势，均在周五收盘刷出历史新高，美国道琼斯30指数首次收盘于35000点之上。金融市场投资风险偏好继续走高，因美国大部分二季度企业财告录得强劲，并且投资者预期美联储的货币政策不会在短期内收紧。科技龙头企业继续升创记录高位，领涨美国股市继续上扬。本周将有特斯拉、苹果与脸书等龙头企业公布二季度财告。

除美国大企业的业绩报告外，投资者需要重点关注本周一些重磅，包括：周四的美联储进行新一轮议息会议，周五的美国二季度GDP初值与6月份个人消费水平指数（PCE）。另外，澳大利亚与加拿大的6月份CPI数据也陆续在周三公布。

美联储FOMC货币政策会议、美国GDP与PCE – 周四

美联储在升息前需要首先开始削减资产购买规模，目前的购债数额为每月1200亿美元。在6月份会议上的点阵图显示，美联储官员预期2023年将开始升息，并且为两次；则削减QE有望在将在今年年底或明年年初开始进行。

7月份的美联储议息将是一个过度性会议,即使美联储已经透漏出有必要开始收紧货币政策的可能，也难以在本次会议上有明确的表态。一方面，近期Delta变异病毒传染病例激增，美国最近一期的申请失业救济金人数意外高于市场预期，都有可能影响经济反弹速度的放缓；另一方面，美国自4月份的消费者物价指数（CPI）加速上行，6月份的年度物价增长幅度高达5.4%。美联储需要看到更多的经济数据作为依据才有可能明确货币政策的导向，这个时间有可能是8月份杰克森霍尔会议，或者是9月份的FOMC议息会议。

在周四美联储会议后，周五将公布美国二季度GDP初值与美国6月份的个人消费水平增长指数（PCE），因受到新冠防控措施的影响，GDP环比的基数较小，故预期本次美国GDP增长幅度将表现非常强劲，根据汤森路透预估，美国年度增长幅度将为８.6％以上。同时，美国PCE指数也可能再次录得大幅度上升，因货币政策以及供应短缺而引发的物价上涨，直接给个人消费物价带来压力，市场预期本次月上涨幅度为０.７％。

澳大利亚与加拿大CPI- 周三

两个商品出口国的消费者物价指数（CPI）将在本周三先后公布，澳大利亚的CPI数据将为季度增长，因受基数较低的原因影响，二季度澳大利亚的CPI增幅将较为显著，预期年度涨幅将在3.8％，月度涨幅为0.7％.但由于澳大利亚受到Delta病毒传播加速影响，新威尔士地区重新进入经济封锁，澳联储并不会因CPI数据而改变宽松的导向。

加拿大6月份CPI预期将为年度涨幅3.2%，月涨幅0.4%。加拿大央行为最早开始削减QE的央行，虽然CPI表现已经远超过2%的目标水平，同样，因近期Delta变异病毒传染加速，我们并不预期加央行会有更激进的收紧货币的行动。加元仍然可能受到央行政策、油价上行与风险情绪支持而继续走强的趋势。

欧盟区GDP与年度CPI- 周五

根据汤森路透预估，欧盟区年度CPI闪估值将为2%，年度GDP增长为13.2%。数据的强劲预期同样是受到基数较低影响，因2020年二季度受到疫情防控措施的影响，经济出现重度下滑。欧洲央行在上周的会议上将通胀率目标设定在２％，但并不会因本次数据而有任何改变宽松货币政策的态度转变。并且，预估6月份的欧盟区失业率仍然居高，预期值为7.9%，较疫情前稍高7%的水平仍然有很大差距。



