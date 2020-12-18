在昨日美联储会议后，美元跌势加急，美元指数跌破90关口，单日跌幅达0.68%，至89.677.会议中美联储重申将保持极度宽松的货币政策一直到2023，同时对今明两年的就业市场恢复与GDP增长预期提升了预估水平。另外，美国国会有望就近期提出的9.08千亿美元新冠援助资金计划达成协议，同时，美国食品药品监督管理局批准了第二家医药公司Modern的新冠疫苗紧急使用授权，投资风险意愿受到进一步支持，美元承压下滑。市场冒险意愿催生非美元货币、大宗商品价格以及比特币的进一步飞升。同时，美国股市三大股指保持上行势头。

美元进一步打开下行空间，非美货币突破上行，黄金重建涨势

美联储的议息会议再次确认了其长期的货币宽松指向，目前的联邦基准利率保持在0.25%之下，同时每月资产购买量达1.2千亿美元。其政策为打压美元下滑的根本因素，基本所有非美货币对美元全线上扬。其中英镑成为最强一只，镑美汇率上涨0.5%，至1.3576，日内一度触上破1.36关口。英镑走坚主要因英退协议商谈接近尾声，投资者逐步消化了“无协议”退欧的风险。

欧元兑美元上涨65点，至1.2264；同时美日重新试探103支持位置，跌至一个月以来低点。商品货币包括澳元、纽币均兑突破近期阻力位置上扬，澳元突破0.76关口， 收盘于0.7622；纽币对美元重新涨破0.71整数位置，收盘于0.7147。加元相对强劲，因原油价格持续反弹，美元兑加元小跌0.1%，近期在1.2680附近形成较强的支持。

另外，黄金本周以来重新建立涨势，昨日金价突破50日均线上行，现货金价上扬20美元/盎司，收盘于1885美元，自周二金价重新突破1848关口后边重新建立涨势，日内有望重新上探1900关口。

比特币两日暴涨，一度突破23000

比特币连续第二个交易日急涨，周四涨幅达7.7%，收盘于22800之上，一度突破23000关口。连续两个交易日的涨幅达23%，今年涨幅高达200%。比特币上行的驱动力不仅是冒险意愿，更多的是由于机构投资者提升了对比特币的需求，用于对冲通胀风险。由于全球央行的极度宽松政策，常规货币大幅贬值，潜在引发未来几年的高通胀风险，很多大型投资机构将比特币纳入投资组合，以对冲货币贬值风险。并且自9月份以来黄金呈现上行压力，更大的提高了对比特币的投资需求。技术走势上看，比特币有望继续上涨势头，其进一步的潜在上行目标在25000点以上。

国际油价继续反弹

原油价格进一步走升，触及3月份以来最高，美国原油期货WTI价格连续四个交易上行，昨日涨幅达1.21%，至48.4美元/桶。新冠疫苗陆续获增强了投资者对工业原材料与能源价格需求反弹的预期，美国原油期货价格自11月底点33.67美元上涨近44%。油价有望在投资冒险意愿走升与美元持续下滑的鼓励下继续反弹，进一步的反弹目标将在50美元附近。



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