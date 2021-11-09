美股再次刷新纪录高位，利好因素有这些

周一美国股市再次全线收涨，美国三大股指连续7个交易日上行，自10月份以来美国三大股指连续5个周创记录高位收盘。推动美国股市不断创新高的因素有三个方面：强劲的美国大企业第三季度财告、美联储偏鸽派的货币政策导向、美国政府的宽松财政政策。自2020年3月份新冠疫情在全球范围内爆发后，美国使用季度宽松的财政与货币政策刺激经济增长，在当前的高压通胀环境下，强劲的企业财告引导热线继续涌入股市以对冲通胀风险。

1万亿美元基建计划再次刺激周期性股票上扬

美国时间周五盘后，美国国会通过了拜登行政部倡导的1万亿基础设施建设法案，包括对公益事业、宽带以及交通等行业的财政支持项目，此法案将交由总统拜登进行签字最后批准，这也是继1.9万亿美元新冠援助计划后美国政府推出的又一大财政刺激计划。

受到基建法案支持，周一道琼斯指数上扬逾100点，工业、能源与原材料板块大幅上行。另外， 金融板块也出现反弹。其中原材料与能源板块领涨大盘，涨幅分别为1.11%与0.92%。这些板块被称为周期性或者价值型股票板块，在新冠疫情经济反弹过程中也被称做是“与经济反弹敏感性的”板块。其中，最典型的美国建筑机械制造商Caterpillar股价跳涨4%，最大的美国钢铁制造商Nucor股价跳涨3.8%。

在刺激性财政政策的支持下，美国股市有望在11月份继续牛市，道琼斯工业指数30有望跑赢美国股指大盘。有关道指的技术分析，可以点击收看我在周末的视频解析：https://www.youtube.com/watch?v=CBUaSivBLCI

美联储鸽派式缩窄，支持科技板块攀升

上周，美联储在本月正式开启缩窄计划，每月减少150亿美元的购债规模，但仍然认为通胀是暂时的，并且强调了经济运行情况距离升息目标还有一段距离。昨日，美国联储副主席克拉里再次表示“价格与工资上行压力将逐步缓解”，美联储升息有望在2022年底开始。上周，美国科技板块受到美联储”鸽派缩窄”行动的鼓励继续上行，一些科技龙头公司包括微软、谷歌继续属性历史新高。Meta（前脸书集团）的“元宇宙”计划带动芯片制造商英伟达（Nvidia）股价月涨幅达20%，至308.1美元，继续刷新历史新高；台积电股价在三个交易日内涨幅达7%；Meta在更名后股价开始反弹，自10月28日低点反弹11%，至338.53美元。特斯拉汽车在上个月三季度财告公布后利好不断，公司股价一路飙升，自10月下旬突破900美元关口后，涨幅高达30%。昨日，受到推特用户支持公司总裁马斯克抛售其10%的股票影响，股价回落5%，至1163美元。

由于美国科技龙头公司的议价能力高，创收前景好，在高通胀环境下，投资资金将继续追捧这些科技龙头，以对冲物价不断飞涨的风险。

加密货币突破新高，科技变革催生“去中心”式支付业务

加密货币板块自8月末开始新一轮反弹，市值最高的两大加密货币，比特币与以太币先后刷新记录高位，比特币自日内突破67，000美元关口，以太币在突破突破了4，700美元。推动加密货币再次创新高的因素有三点，一是投资者对冲高通胀的需求；二是由于通胀与空前的放水，投资者对银行系统产生不信任感，催升了“去中心化”支付业务的迅猛发展；三是由于科技龙头企业的对新领域的发展扩大了加密货币科技的需求，例如，Meta的“元宇宙”概念对数字货币的将是一个推动。随着商业领域对加密货币的逐步应用，加密货币或将迎来新一轮牛市。



