亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.20

澳洲股市



今日澳洲指数全天震荡。S&P/ASX 200指数涨0.13%，报7058.4点； ASX All Ordinaries指数涨0.11%，报7268.7点；ASX Small Ordinaries指数下跌0.026%，报2707.9点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：煤生产公司Coronado Global Resources Inc.（+3.86%），石油和天然气公司Karoon Energy Ltd（+3.41%）以及锂化学品公司Allkem Ltd（+3.22%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：计算机存储技术公司Weebit Nano Ltd（-4.59%），娱乐集团The Star Entertainment Group Ltd（-4.47%）以及锂生产公司Core Lithium Ltd（-3.95%）。



S&P/ASX 200中的11个板块中有8个板块下跌，其中能源板块逆市上涨，支持大盘，上涨1.33%。

来源：ASX

香港股市



香港股市放量上涨。截至收盘，恒生指数涨1.86%，报17778.07点；国企指数涨2.16%，报6103.34点；恒生科技指数涨2.45%，报4077.58点。南向资金今日净卖出61.08亿元，近5日累计净卖出62.12亿元。



盘面上，中概互联网、石油、医疗保健走强。



中概互联网方面，腾讯涨3.62%，美团涨1.58%，阿里巴巴涨1.64%，京东涨3.04%，快手涨2.56%，网易涨2.12%，哔哩哔哩涨2.71%。



石油股方面，延长石油国际涨10.81%，海峡石油化工涨6.76%，中海油田服务涨3.29%，中国海洋石油涨2.04%。



医疗保健方面，固生堂涨2.03%，药师帮涨6.33%，医脉通涨6.92%，医渡科技涨5.37%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



