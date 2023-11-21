亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.21

澳洲股市



今日澳洲指数小幅走高。S&P/ASX 200指数涨0.28%，报7078.2点； ASX All Ordinaries指数涨0.28%，报7289.3点；ASX Small Ordinaries指数涨0.4%，报2718.7点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：计算机存储技术公司Weebit Nano Ltd（+6.42%），房地产交易平台运营商PEXA Group Ltd（+5.84%）以及黄金勘探和采矿开发公司Genesis Minerals Ltd（+5.4%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：博彩娱乐公司Tabcorp Holdings Ltd（-4.61%），金融数据公司Link Administration Holdings Ltd（-3.97%）以及投资公司HUB24 Ltd（-3.09%）。



S&P/ASX 200中的11个板块中有7个板块下跌，其中公共事业板块跌幅居前，下跌1.76%，材料板块上涨支撑大盘，上涨1.36%。

来源：ASX

香港股市



香港股市高开低走。截至收盘，恒生指数跌0.25%，报17733.89点；国企指数跌0.44%，报6076.67点；恒生科技指数跌0.99%，报4037.07点。南向资金今日净卖出24.36亿元，近5日累计净卖出100.11亿元。



盘面上，中概互联网冲高回落，内房股涨幅居前。



中概互联网方面，腾讯跌0.55%，小米集团跌4.94%，网易跌1.97%，快手跌2.66%，阿里巴巴涨2.08%，京东集团涨2.03%。



内房股方面，融创中国涨12.02%，新城发展涨11.11%，建业地产涨7.06%，碧桂园涨5.19%，龙湖集团涨4.76%，万科涨4.06%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



