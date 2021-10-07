10月美股或有筑底机会，加密货币或迎来新一轮牛市

昨日美股走出过山车行情，道琼斯指数在跌下459点后反弹，最后以上涨0.3%收盘；标普指数与纳斯达克指数也经历同样行情，在分别下跌1.2后均以0.4%的涨幅收盘。周三美股的急转反弹主要因美国政府债务上限延期有望在国会批准，投资者对美国政府关门的担忧情绪得到大幅缓解。那么，美股市场是否已经完成9月份以来的修正行情真正触底反弹？

在经历了9月份的回撤修正后，美股在10月份或迎来转点机会。投资者需要对关注这样几个重要经济数据与事件。

首先，周五将公布的美国9月份非农数据。根据市场预期，美国9月份就业人数将有更大的改善，预期就业增长岗位为49万个，这个增长数字将为8月份的两倍，也将会继续降低美国失业率至5.1%。从美国就业市场改善情况看，美国有望在明年实现充分就业，也就是说若就业市场全面恢复，在现在的高通胀环境下，美联储有望加快“缩窄”步伐并再次提前升息的时间，或给美股再次形成压力，但可能这种担忧有可能只是短期行情。

其次，美国债务上限问题。周三，美国参议院共和党代表米奇·麦康奈尔称将同意将债务上限的中止时间延期至年底，暂时缓解了市场对“政府关门”的恐慌情绪。美国债务上限是美国联邦政府被允许最大举债规模，若债务上限不能被提高，则联邦政府将用尽支持政府运转的资金，导致政府关门，甚至导致债务违约。政府停摆将潜在引发数十万就业岗位流失，造成重大的经济损失；若美债违约，则将导致美债被抛售，美国政府主权债务评级被下调。但实际上，美债上限问题总会在两党的争吵后达成互相妥协。

第三，美国三季度大企业财告。10月份将是美国大企业三季度的财告季，大部分企业都在其二季度的业务报告中表示三季度业绩放缓的预期，供应链问题与技术雇员的短缺是影响三级企业业绩表现的主要因素。尤其主要的科技巨头都称三季度将有业绩放缓的预估，这些大企业股价的动荡势必要影响股指大盘的颠婆。

从以上的三个因素来看，美股都有在10月份出现潜在抄底机会出现。9月份至10月初，经济增速放缓与美联储货币政策收紧的担忧情绪已经被消化了一波，第一轮修正行情似乎已经过去，除非美联储放出激进的缩窄与升息的信号，但可能性很小；美债上限问题已经初步得到延期，并且也会在最终期限前得到解决；美国大企业财告可能在三季度表现不佳，但可能会有对第四季度上调预估的可能，则以上的三个因素都可能给出美股筑底反弹的机会。

比特币升至5个月高点，数字资产再次受到青睐

另外，加密货币在本周持续走强，比特币周三大涨7%，至55，000美元以上，为5月份以来最高。市值第二大加密货币以太币上涨4.6%，至3580，再次接近9月份高点。美国最大加密货币交易商Coibase股价涨幅达7%。数字资产在本月再次受到青睐，在美股颠婆的9月份，加密货币相关资产却强势走高。在冒险投资意愿出现缓解的同时，加密货币加速涨势，可以看出在新冠疫情中催生的数字资产逐步成为新生的投资领域，并且成为投资机构投资组合中不断扩大的一类资产而继续发展壮大。



