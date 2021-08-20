美元升至9个月高位，美联储真的要行动了？

本周美元连续四个交易日上行，周四美元指数续涨0.47%，至93.58，为自2020年11月份以来最高。所有非美元货币与大宗商品价格均出现不同程度的下滑，跌幅最重的为商品货币与原油。美国标普指数与纳斯达克指数周二、周三两日大幅下滑，周四受到科技板块反弹支持收盘微涨。但工业与能源占比较大的道琼斯工业指数三日连跌，自周二高点下跌幅度为2%。

美联储削减资产购买（Taper）将意味着什么？

美元走强，美股修正

投资者对美联储即将削减QE的预期越来越强，伴随全球各经济体的经济数据在7月份显出反弹速度的拐点迹象，引发避险交易再次成为金融市场的主导。周三美联储发布了7月份议息会议摘要，内容显示其将在本年度开始缩减资产购买规模，即“Taper”。美元其实在7月份的美联储会议后便开始重建涨势，美元指数自7月29日低点91.77上涨幅度达2%。

在2014年中旬，美联储宣布削减购债规模的时候，美元与美股市场出现了同样的行情，当时美元持续了一年的走强趋势，引发非美货币的大幅跌势。美联储在2016年低开始上调基准利率，美元停止涨势，随后进入调整。同时，美国股市在2015年8月大幅下滑后，因美联储减少鹰派口径，美股在2015年底重返涨势。

欧元/美元-月线图

大宗商品价格下滑

以史为鉴，当美联储由极为宽松的货币政策开始收紧行动的时，都会引发美元走强，同时打压大宗商品下行，但市场一般会提前消化政策信号。正如2014年中旬美联储放出信号开始削减QE的时候，美元便开始走强。在大宗商品市场上，贵金属、能源与农产品价格也都有走弱行情。其中，反应最明显的是原油价格，在2014年6月份美联储释放taper信号后，美国WTI原油价格由当时最高107美元连续一整天的下跌，至2015年最低22美元/桶；布伦特原油价格由2014年6月份的115美元一路下滑至2015年12月份的26美元。当然，影响原油价格的重要因素也由国际石油输出国组织（OPEC）的油产量计划。当货币政策收紧，美元走强时，若OPEC不采取减产计划，对原油价格将是雪上加霜。

布伦特原油－月线图

但并不是所有的市场行情都是复制历史行情，2014年美联储开始放出Taper信号的时候，是全球经济逐步从2008-2009年的全球金融危机逐步恢复的时期，引发大宗商品价格下滑的原因除了美元走强，货币政策收紧外，也存在供给超过需求的因素。而在当前的后疫情时期，当前的供给关系正好相反，即供给面出现短缺，无论是生产原材料还是劳动力都存在短缺，并且世界各国距离完全拍拖疫情的困扰还需要很长一段的时间。所以，即便金融市场出现类似的情况，也可能短期的修正。美国经济仍需要很长一段时间才能够恢复到疫情前的水平，美联储也很难推进激进的货币收紧计划。



