周二美国道琼斯指数在本周开盘第一个交易日刷下260点，险破35，000关口；标普指数小跌0.34%，纳指继续创出历史新高。从9月行情看，全球经济反弹速度放缓与美联储鸽派的货币政策的信号使投资者处于两难的境地。风险资金继续由对经济反弹敏感型的周期性板块转移至受到低利率支持的科技板块，但美股大盘整体显现出明显的上行压力。9月份金融市场或出现大幅波动行情，投资者需要关注以下几点。

美国政府公债收益率反弹，美元强势，黄金急跌

周二美国政府公债收益率大幅上行，10年期美债收益率涨至1.37%，重新返回两个月高位。美元受支持再次出现反弹，美元指数上涨0.55%，至92.54.非美元货币与黄金均出现大幅下滑，其中商品货币跌幅最重，加元兑美元跌幅达0.9%，澳元兑美元下滑0.7%。

美债收益率走强除对非美元货币打压外，对贵金属类大宗商品价格同时造成压力，纽约商品交易所的黄金期货价格急跌38美元/盎司，至1794美元；白银价格下滑1.5%，至24.33美元。一方面，黄金作为无收益率的资产将失去投资者的青睐；另一方面，美元强势对黄金价格造成了直接的压力。同时，股市持续上涨鼓励了冒险投资意愿，抑制了黄金作为避险资产的涨势。

Delta拖累全球经济反弹降速，投资者静待美联储更多的政策导向

近期全球主要经济体都受到Delta传播的影响，出现了明显的经济增速下滑。一些国家与地区再次进入经济封锁，引发对经济反弹敏感性的板块股价承压，能源、工业与生产原材料板块均自5月份停止涨势，进入了整理行情。同时，科技板块股价继续走高，因美联储在在8月份杰克森霍尔会上继续鸽派口径，虽然明示将在年底开始削减购债规模，但表示经济改善的程度距离升息的目标仍然很远。科技板块受到宽松的货币环境支持上扬，同时投资者相信大科技公司仍然是在疫情中创收能力最强的行业。

本月的一些重要央行的会议需要投资者重点关注，本周四欧洲央行的议息会议将是金融市场聚焦的重磅，绝大部分分析师预期欧洲央行将在本次会议上明确开始削减紧急新冠资产购买规模（PEPP）的时间，这将是一个鹰派的信号。因欧盟区近期经济出现明显改善，通胀率出现３％的６年糕为，1.85万亿PEPP将不再成为必要。欧元或有再次走强的机会，进而对美元形成一定的短期压力。

另外，美联储将进行新一轮的议息会议，也将为９月份潜在引发市场波动的最为重要的事件。由于美国8月份就业数据爆冷，新增就业人数远低于市场预期，预期美联储并不会改变宽松的鸽派政策导向。

加密货币一日暴跌，萨尔瓦多正式纳入比特币的法定货币

昨日加密货币板块在经历了自７月末以来的持续涨势后出席那闪崩的行情，因萨尔瓦多正式纳入贝特比为法定货币，但在应用方面的重重阻碍，该国政府不得不暂时关闭数字钱包。投机的获利交易引发加密货币板块出现暴跌。比特币单日跌幅达10.8%, 周二冲高触及52，000关口之上,以太币大跌12.65% ，ADA下跌11.51%。第一大加密货币交易商Coinbase股价跌下4.2%。

但萨尔瓦多的行动可能是一些拉丁美洲国家开始实行比特币合法化的开始，这些国家多为较为贫穷人口稀少的国家，网络银行系统落后，并且本国货币汇率受到国际贸易以及其他多方面因素而巨幅波动。加密货币潜在给这些国家提供了避免以上困难的机会，但在真正应用过程还需要有很多问题需要解决。

昨日加密货币的大跌伴随美债收益率与美元走强引发风险资产价格下滑的行情，也显现出加密货币作为新兴风险资产的高波动风险。但伴随加密货币被逐步应用与推广，仍然存在长期上行的具有潜力。



