在拜登进行总统就职典礼前，周二美国股市在假日后重建涨势，风险投资偏好自上周卖盘后出现明显反弹，三大股指均走升，道指上涨0.38%，标普指数上扬0.81%，纳指劲升1.53%。其中，科技板块表现强劲，因美国提名财务部长耶伦表示，“只有在美国经济走出新冠疫情的困境后，才会考虑提升企业税率”，鼓励大科技公司股价大幅上扬。此外，耶伦还重申了新冠救援资金计划的重要性，并表示美国需要投资以与中国进行竞争，投资者期待中美关系在新一届总统行政下得到缓解。

美元回落，欧元与英镑大幅反弹

因风险投资意愿回升，美元承压重返跌势。美元指数周三下跌0.3%，至90.477，或重新打开跌势。非美货币反弹，欧元与英镑最为强劲，欧元对美元汇率上涨50点，或0.41%，至1.2127；英镑兑美元汇率反弹43点至1.3630. 在大规模的财政刺激措施与极度宽松货币政策刺激下，美元有望继续保持下跌势头。就在上周，美国胜选总统拜登出台了新增1.9万亿美元的新冠援助资金计划。同时，美联储重申了将一直保持近零利率相当长的一段时间，为美元继续走跌的基本面因素。

欧元/美元-日线图

欧元对美元昨日受到50日均线支持反弹，其长期的上行趋势完好，日内的潜在支持位置仍然在周一低点1.2056附近。随机震荡指标显示出较明显的反弹走势，说明欧元有望继续保持涨势，日内的首要潜在阻力价格首看1.2150附近（上周五高点），然后是1.2200-1.2230区间（斐波那契50.0%回荡线）

国际油价重返涨势，黄金企稳

风险资产价格上扬，原油与黄金价格均现反弹。美国西德克萨斯原油期货价格上涨0.66%，至53.02美元；布伦特原油期货价格上扬2.08%，至55.87美元。国际油价自11月以来一度上扬，基本面因素一方面国际能源署（IEA）提高了2021年原油需求量；另一方面，沙特阿拉伯意外表示将将减产量在2月份与3月份增加1百万桶／日，国际石油输出过组织（OPEC）与其他产油国最初的减产协议为970万桶/日。另外，拜登行政部将重新加入《巴黎气候协定》，意味着其将关闭美国部分油井，根据Platts Analyticss数据统计，若拜登实行油井勘探禁令，美国产油量将潜在减少160万桶/日。

美国原油期货WTI-日线图

美国原油日线图看，昨日高点53美元为日内的重要阻力位关口，其上行趋势仍然完好，但随机震荡指标MACD与Stoch均显示在超卖区域的潜在筑顶行情，预示近期的上行动能或将减弱，出现回吐行情。下方的潜在支持位置首看周一低点51.61，然后是48.72左右（斐波那契100.00%回荡线）。



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