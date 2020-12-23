本周金融市场投资避险情绪逐有升温，打压风险资产价格回落。因英国出现新型变异新冠病毒，重新进入经济全面封锁，一些欧洲国家取消了对英国的航班。美国道琼斯指数连续两个交易日回撤，国际油价急跌，美元重新走强。虽然美国国会通过了9千亿美元的新冠援助资金计划，对风险情绪形成一定支撑，但金融市场有可能在近日出现“买预期，卖事实”的行情，投资者的获利了结或引发风险资产的继续回撤。

美国12月份消费者信心指数下滑

美国12月份消费者信息指数录得88.6，远不及预期值97.1，并较11月份的92.1有大幅下滑。由于美国两党就新冠援助资金计划的协商长达数月而达成协议的时间过晚，加之美国11月份由于新冠受染人数激增，一些洲重新启动经济封锁，严重影响了近期美国的经济活动与消费信心。但此种情况也许会在新年得到一定改善，美国新推出的9千亿美元援助资金计划包括对个人的直接现金补贴，将对消费信心形成支撑。我们也期待新冠疫苗的逐步推广使用将逐步将人们的生活转回“正规”。

风险资产价格回落，美元坚挺

一些典型的风险资产价格出现回落，包括股市、原油以及商品货币，同时，受到英国重启进入新冠防控封锁影响，英镑与欧元出现大幅度下滑，对美元形成支撑。技术形态上，一些主要的风险资产存在继续回落的走势形态。

美国原油（WTI）远期合约- 日线图

美国WTI原油期货价格连续两个交易日大幅下滑，昨日跌势潜在跌破上升趋势线，打开进一步下行空间，日内的潜在支持位置在46.25附近（斐波那契延展线61.80%回荡线），然后是45.15（50.0%回荡线）。Stoch与价格形成潜在熊背离形态， 意味着原油价格有望在近期继续回撤。

美国标普指数500 （现金）– 日线图

标普指数昨日小跌，再次试探20日均线与上行趋势线支持，同样Stochastic与价格形成潜在熊背离，，日内支持位置在昨日低点3671，若突破下行则可能打开下行空间，进一步的支持位置3532左右。日内上行潜在阻力在昨日开盘位置3691附近。

澳元/美元-日线图

澳美货币对仍然运行在上行趋势中，但由于随机震荡指标MACD与Stoch均出现筑顶回撤趋势，并且在超买区域运行已久，同样stochastic与价格形成潜在的熊背离，意味着若澳美汇率有突破下行的可能。日内的潜在支持位置在20日均线0.7482附近，若突破则有望回到0.7387附近，然后是0.73关口。



CMC Markets 仅为执行交易商。 本材料（无论是否陈述任何意见或评论）仅提供一般性信息， 并没有考虑到您交易的目标， 需求及财务状况。本材料中的任何内容均不应（或应被视为）应依赖的财务，投资或其他建议。 本材料中的任何内容均不构成CMC Markets 或作者的推荐， 即任何特定的投资， 股票， 交易或投资策略适合任何特定的人。 尽管CMC Markets的交易在提供此材料之前不受限制,但我们不会在发布材料之前设法利用该材料。 根据《金融顾问条例》第32C条，新加坡CMC Markets可能会提供由CMC Markets公司集团内根据外国司法管辖区的法律监管的的研究分析或报告。 如果将此类信息发布或发布给非合格投资者，专家投资者或机构投资者，则CMC Markets Singapore在法律要求的范围内对分析或报告的内容承担法律责任。 居住在新加坡的此类信息的接收者可以致电1800 559 6000与CMC Markets Singapore联系，以解决与该信息有关或与之相关的任何问题。