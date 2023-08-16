亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.16

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黄金再度回到1900附近，2023年下半年又会如何演变？

在经历了上半年通胀率大幅度下行之后，由于季节性的需求反弹以及产油国削减供应，导致国际油价在近期呈现上涨态势，这引发了美国总体CPI在下半年或保持粘性，难以像上半年一样加速下行。而市场预期美联储或在9月暂停或结束加息。意味着名义利率将处于峰值，而通胀的上行风险将引发实际利率可能出现向下的态势，从而支撑金价出现一定程度的反弹。