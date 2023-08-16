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Market update

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.16

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

16 Aug 2023, 16:20

澳洲股市


今日澳洲指数全线下跌，S&P/ASX 200指数跌1.5%，报7195.2点； ASX All Ordinaries指数跌1.44%，报7411.8点；ASX Small Ordinaries指数跌1.13%，报2829.5点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：汽车配件公司 Bapcor Ltd（+5.45%），房地产公司 Mirvac Group（+5.26%）以及零售商Super Retail Group Ltd（4.14%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：建筑公司 Fletcher Building Ltd（-5.15%）；矿产科技公司 Syrah Resources Ltd（-6.2%）以及网络服务提供商Megaport Ltd（-5.72%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有10个板块下跌，信息技术、材料板块跌幅居前，分别下跌2.93%和2.63%。


 
来源：ASX


S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别Pilbara Minerals Ltd (29.53M)，Mirvac Group (21.38M)，South32 Ltd (19.2M)，Telstra (17.58M)，Vicinity Centres (17.50M)。 

 

香港股市


香港股市延续下跌趋势。截至收盘，恒生指数跌1.36%，报18329.3点；国企指数跌1.47%，报6272.86点；恒生科技指数跌1.27%，报4126.13点。南向资金今日净卖出30.43亿元，近5日累计净买入215.49亿元。


盘面上，新能源汽车、航空股走低，证券板块冲高回落，房地产板块反弹。


新能源汽车方面，恒大汽车跌16.18%，蔚来汽车跌5.5%，零跑汽车跌3.85%，小鹏汽车跌3.55%


航空股方面，美兰空港跌7.65%，南方航空跌2.64%，国泰航空跌2.28%，中国国航跌2.07%。


证券板块方面，国联证券涨0.25%，东方证券跌0.21%，国泰君安跌0.21%。


房地产板块方面，远洋集团涨8.82%，龙湖集团涨3.74%，融创中国涨3.57%，碧桂园涨2.47%。

 


商品外汇


来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  


   
来源：CMC Markets NG平台


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