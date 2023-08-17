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Market update

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.17

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

17 Aug 2023, 16:25

澳洲股市


今日澳洲指数早盘下跌，午后一度回升，S&P/ASX 200指数跌0.68%，报7146点； ASX All Ordinaries指数跌0.64%，报7364.4点；ASX Small Ordinaries指数跌0.56%，报2813.6点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：家禽生产商Inghams Group Ltd（+14.75%），IP服务集团IPH Ltd（+10.79%）以及房地产集团Goodman Group（5.72%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂生产公司 Core Lithium Ltd（-24.77%）；锂资源勘探公司 Lake Resources N.L.（-8.51%）以及房地产广告平台Domain Holdings Australia Ltd（-7.84%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有8个板块下跌，工业板块为下跌最多的板块，下跌1.3%。房地产板块逆市上涨，上涨1.15%。
 
来源：ASX


S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别Pilbara Minerals Ltd (29.53M)，Mirvac Group (21.38M)，South32 Ltd (19.2M)，Telstra (17.58M)，Vicinity Centres (17.50M)。 

 

香港股市


香港股市探底回升。截至收盘，恒生指数跌0.01%，报18326.63点；国企指数涨0.31%，报6292.33点；恒生科技指数涨0.78%，报4158.28点。南向资金今日净买入99.38亿元，近5日累计净买入297.11亿元。


盘面上，中概互联、新能源汽车股走高。


中概互联网板块中，腾讯涨1.22%，阿里涨0.95%，美团涨0.91%，快手涨2.14%，小米涨1.53%。


新能源汽车板块中，小鹏汽车涨4.4%，零跑汽车涨4.14%，理想汽车涨3.6%，恒大汽车涨3.45%

 

商品外汇


 
来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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