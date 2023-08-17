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Market outlook

百度二季报业绩能否扭转近期股价颓势？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

17 Aug 2023, 12:45

搜索引擎巨头百度公司（BIDU）将于8月22日美股盘前发布2023年第二季度业绩，并在美东时间8月22日上午8点召开财报电话会议。彭博社预期百度Q2营收为332.9亿元，同比增长12.3%，EBITDA预期为83.9亿元，同比增长19%，经调整EPS预期为16.1元，同比增长2.3%。


在上个季度，得益于疫情解封后的消费者和企业的支出的恢复，百度线下行业的广告商复苏明显，百度在第一季度营收同比增长 10% 至 311.4 亿元人民币，超过分析师预期的 299.7 亿元人民币。在线营销收入达166亿元，同比增长6%。净利润为 58.3 亿元人民币，而去年同期为净亏损。 


在超出预期的一季报发布后，百度（BIDU）股价在120美元附近启动上涨，并在7月底触及157美元的高位，累计上涨约30%，但在过去的三周股价连续走低，主要受中国7月多项数据的疲软拖累。


但从目前来看，作为中国领先的科技公司之一。百度提供核心搜索服务，同时将业务范围延伸至人工智能、大语言模型云和自动驾驶。 从基本面上看，百度股价受以下几个方面的支撑，（1）生成人工智能与百度现有云业务的整合，以及传统搜索广告业务的升级，重塑未来2-3年的市场份额动态；(2) 生成式人工智能对云业务收入的帮助，受益于 MaaS 的增量收入贡献； (3) 重新开放后广告收入恢复领先于同行，并通过生成式人工智能的协同效应进一步实现百度流量变现。 目前百度的广告市场份额损失明显放缓，在过去3年，与行业的增长相比，差距缩小了 3-5%。 凭借人工智能的潜在优势，预计未来两年在广告市场份额的损失有可能逆转； 4）政策持续利好，百度被任命为中国LLM标准化工作组组长，并加速Ernie LLM的发展更新。


随着下半年经济可能在中国政府和央行的多项政策扶持下恢复增长，预计百度核心在线广告业务将持续复苏，随着线下业务活动逐步恢复，效果广告也将很快恢复。 并且对新业务的长期增长路线持乐观态度，包括百度领先的生成式人工智能整合所产生的货币化机会，预计其收入增长和利润率扩张将继续优于同行。以及百度的自动驾驶项目，随着ASD积压的收入确认、自动驾驶出租车的用车辆增长以及JIDU EV的货币化潜力，该项目预计将成为百度新的增长引擎。 


股价分析


百度的股价从周线级别来看，自今年1月突破下降趋势后，在过去的7个月时间整体呈现区间震荡的格局。目前策略以逢低看多为主。下方支撑可参考115 – 120附近。上方目标160美元，若三季度数据改善或进一步支撑股价形成向上突破并触及200美元。


 
百度（BIDU）—— 周线图
来源：CMC Markets（8月17日）

 


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