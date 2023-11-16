亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.16

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美国10月CPI超预期降温，纳指触及年内次高点，还能追涨么？

美国昨晚公布的10月总体和核心CPI数据均出现超预期放缓，新车、二手车价格进一步下降，分别在10月下降0.1%和0.8%。能源价格的下跌为CPI走弱的主要推动力，能源价格下降2.5%，汽油价格下跌5%。其他分享例如医疗保健、汽车保险以及住房通胀均呈现小幅度增长。